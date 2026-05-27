Dječji vrtić „Zraka sunca“ proglašen Ambasadom mira – prvi vrtić s tim međunarodnim priznanjem u svijetu

Prošli petak je u maloj vijećnici održan prijem povodom proglašenja Dječjeg vrtića „Zraka sunca“ Ambasadom mira, prestižnim međunarodnim priznanjem koje ovu ustanovu svrstava među samo šest takvih institucija u svijetu. Ujedno je riječ o prvom dječjem vrtiću kojem je dodijeljena ova titula.

V.d. ravnateljice vrtića Nikolina Ostroški istaknula je kako je priznanje kruna dugogodišnjeg rada i predanosti promicanju kulture mira, podsjetivši da su prošle godine četiri djelatnice vrtića proglašene ambasadoricama mira.

Gradonačelnik Tomislav Katanović izrazio je duboku zahvalnost vrtiću za trideset godina predanog rada, naglasivši kako „Zraka sunca“ nije samo odgojno-obrazovna ustanova, već simbol vrijednosti mira, zajedništva i međusobnog poštovanja.

Veliku čast gradu ukazao je Carlos Palma, koordinator međunarodnog projekta Living Peace, koji je službeno proglasio vrtić Ambasadom mira. Istaknuo je kako je ovo priznanje dosad dodijeljeno samo pet škola u svijetu, čime Križevci postaju važna točka na globalnoj karti promicanja mira.

„Ova ambasada bit će središte širenja kulture mira. Sve aktivnosti povezane s mirom – od sporta i kulture do umjetnosti i edukativnih seminara – ovdje će pronaći svoje mjesto“, izjavio je Palma. Dodao je kako je postupak stjecanja ovog statusa zahtjevan i dugotrajan te uključuje dokazivanje višegodišnjeg uspješnog djelovanja na području promicanja mira.

Uz vrtić, proglašeni su i novi ambasadori mira. Među njima su učitelj Tihomir Pleša te psihologinja Ivana Kulko, koji su svojim djelovanjem dali značajan doprinos promicanju vrijednosti mira i dijaloga.

Prisutna je bila i dugogodišnja suradnica vrtića Anna Lisa Gasparini, koja je posebno istaknula važnost inicijativa poput „Kocke mira“ te suradnje s međunarodnim mrežama i organizacijama koje promiču kulturu mira, solidarnosti i međusobnog razumijevanja.

Prijemu su bili nazočni i zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj te pročelnik Sandro Novosel koji su se priključili čestitkama Dječjem vrtiću „Zraka Sunca“ na velikom priznanju.