Radnik-plin poziva građane na samoočitanje brojila – evo kako i do kada javiti stanje

Križevački distributer plina, tvrtka Radnik-plin d.o.o., obavještava korisnike kategorije kućanstvo da neće biti terenskog očitanja brojila od strane njihovih djelatnika za mjesec svibanj.

Mole se svi korisnici distribucijske mreže da sami očitaju stanje svojih plinskih brojila te podatke dostave u predviđenom roku.

Stanje brojila potrebno je javiti u razdoblju od 26.05.2026. do 05.06.2026. radnim danima od 8:00 do 16:00h putem jednog od sljedećih načina:

Prilikom javljanja stanja, pripremite svoju šifru obračunskog mjernog mjesta (RPL-OMM) kako bi proces bio brži i precizniji.

Iz Radnik-plina napominju kako će korisnicima koji ne dostave stanje u navedenom roku biti izvršena procjena potrošnje za mjesec svibanj.

