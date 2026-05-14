FOTO Gimnazijalci sutra u Labinu sudjeluju na državnom natjecanju iz prve pomoći

Gradonačelnik Tomislav Katanović održao je u ponedjeljak tradicionalni prijem za Gradsko društvo Crvenog križa Križevci povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Prijemu su prisustvovali predsjednik Gradskog društva Crvenog Križa Križevci Franjo Husinec, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Antonija Pukec, predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije Đurđica Trbus, mladi koji će sudjelovati na Državnom natjecanju iz prve pomoći u petak 15. svibnja u Labinu i njihove voditeljice Gordana Pintarić Kovač i Magdalena Mareškić.

Prijem je bio prigoda za zahvalu svim volonterima na njihovom altruizmu te promicanju važnosti prve pomoći i humanitarnih vrijednosti u lokalnoj zajednici.

Gradonačelnik Tomislav Katanović istaknuo je važnost uloge Hrvatskog Crvenog križa u društvu, naglasivši kako aktivnosti koje provode podižu kvalitetu života i brinu o najranjivijim skupinama. Čestitao je mladim volonterima na postignutim izvrsnim rezultatima na gradskom i međužupanijskom natjecanju, koji su ih doveli do državne razine.

Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Franjo Husinec, podsjetio je na bogatu povijest društva koje je osnovano još 1894. godine. Naglasio je kako društvo okuplja ljude spremne na odricanje i pomoć drugima, bilo kroz humanitarnu pomoć ili kroz edukaciju o važnosti prve pomoći, istaknuvši podatak da pravovremena pomoć može značajno povećati stopu preživljavanja kod zastoja srca.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Antonija Pukec, pohvalila je trud mladih koji su se tjednima pripremali za natjecanja, vježbajući svake subote. Posebno je istaknula ulogu mentora koji su se ove godine prvi put okušali u pripremi ekipa prve pomoći i postigli izniman uspjeh.

U ime Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije prisutne je pozdravila predsjednica Đurđica Trbus. Naglasila je kako su mentorice aktivne u brojnim volonterskim projektima, od rada s osobama treće životne dobi do vođenja bioloških grupa. Mladima je poručila da su samim plasmanom na državno natjecanje već pobjednici.

Mentorica Gordana Pintarić Kovač pojasnila je kako se ove godine u pripreme uključilo 18 učenika. Istaknula je važnost cijelog tima, uključujući “šminkerice” i modele koji su realistično prikazivali ozljede, što je bilo ključno za uspjeh na natjecanju. Križevački su učenici postigli izniman uspjeh pobjedom u kategoriji mladih na međužupanijskom natjecanju, gdje su pokazali vrhunsko znanje čak i u konkurenciji s medicinskim školama.

Na kraju prijema, gradonačelnik je učenicima i mentorima poželio sreću na predstojećem državnom natjecanju koje će se održati u Labinu 15. svibnja 2026. godine, gdje će ekipa Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga predstavljati grad i županiju.