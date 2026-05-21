Raspored projekcija u Kinu Križevci od 22. – 24. 5. 2026.

Raspored projekcija u Kinu Križevci (22. – 24. 5. 2026.)

Karte kupite online putem https://kino.krizevci.hr/ Preostale slobodne karte možete kupiti fizički na blagajni Kina Križevci prije projekcije.

MICHAEL (12 ), biografska drama

Michael je filmski prikaz života i nasljeđa jednog od najutjecajnijih umjetnika koje je svijet ikada

poznavao. Film priča priču o životu Michaela Jacksona izvan glazbe, prateći njegovo putovanje od otkrića

izvanrednog talenta kao vođe Jackson Fivea, do vizionarskog umjetnika čija je kreativna ambicija potaknula neumornu težnju da postane najveći zabavljač na svijetu.

Trajanje: 2h 07min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 22. 5. 2026. – 20:00 sati

HEIDI I MALI RIS / Heidi Rescue of the Lynx – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti, prijateljstvu i ljubavi prema prirodi. U srcu švicarskih Alpa razigrana djevojčica uživa u bezbrižnom životu sa svojim pomalo strogim, ali dobronamjernim djedom, okružena pašnjacima i veličanstvenim planinskim vrhovima. Kada spasi ozlijeđeno mladunče risa iz zamke, započinje tajno prijateljstvo koje će promijeniti sve. Ubrzo postaje jasno da pohlepni industrijalac planira izgradnju pilane koja prijeti uništiti ne samo dom malog risa nego i cijeli planinski ekosustav. Uz pomoć svoga vjernog prijatelja i hrabrog planinskog psa, djevojčica kreće na odvažnu noćnu pustolovinu kako bi vratila mladunče njegovoj obitelji u divljini – prije nego što bude prekasno.

Trajanje: 1h 19min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 23. 5. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 24. 5. 2026. – 17:00 sati

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 23. 5. 2026. – 20:00 sati