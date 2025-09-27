Rajn odgovara na sumnje o pogodovanju na Radiju: Ako je to pogodovanje, onda je i volontiranje u Crvenom križu sumnjivo

Nakon što je gradonačelnik Tomislav Katanović jučer na konferenciji za medije najavio podizanje kaznene prijave protiv bivšeg gradonačelnika Križevaca, danas dožupana Marija Rajna i direktora lokalnog radija željka Piciga, Rajn se danas oglasio na svom Facebook profilu.

Kažu da se protiv mene sprema kaznena prijava. I to zbog pogodovanja. Iskreno? Da nije tužno, bilo bi smiješno. Još jedna epizoda u seriji “Gradonačelnik i savjetnici”, gdje se zakoni citiraju selektivno, a stvarnost kroji po potrebi. Kad već barataju paragrafima, mogli su se sjetiti članka 10c Zakona o postupku primopredaje vlasti, koji jasno propisuje maksimalnu vrijednost bilo kojeg ugovora koju gradonačelnik može potpisati između raspisivanja i održavanja izbora. Ali ne — taj članak je nekako ispario. Znam i zašto – jer bi pokazao da je vrijednost ugovora koji se problematizira daleko ispod zakonskog limita. I konstrukcija bi pala u vodu“, piše Rajn.

Kaznene prijave podižu se zbog sumnje na pogodovanje u trgovačkom društvu Radio Križevci d.o.o., kojemu je Grad većinski vlasnik, no Rajn u svome pisanom obraćanju naglašava volonterski status direktora radija.

Pa ako je to pogodovanje, onda je i volontiranje u Crvenom križu sumnjivo. Promjena društvenog ugovora? U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Zakon ne zabranjuje izmjene, niti propisuje točnu većinu za donošenje odluka. Ima li u navodima gradonačelnika Katanovića išta što bi bilo protuzakonito? Pa i on zna da nema, ali je bilo potrebno stvoriti dimnu zavjesu kako bi se prikrilo jedino očito – da gradonačelnik nije sposoban sazvati legalnu skupštinu. A kad ne znaš riješiti problem, podigneš kaznenu prijavu“, poručio je Rajn. Dodao je da se veseli suradnji s institucijama koje će razmatrati ovu prijavu.

Kad se sve stavi na stol, bit će jasno da nema ni pogodovanja ni kršenja zakona“, siguran je Mario Rajn.

