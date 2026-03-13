Županijski Stožer civilne zaštite sastao se na temu organizacije Tehničkog zbora

U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije na temu organizacije Tehničkog zbora sustava civilne zaštite koji će se održati povodom obilježavanja Dana Koprivničko-križevačke županije.

Načelnik županijskog Stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn zahvalio je svima uključenima na sudjelovanju i angažmanu te je naglasio važnost predstavljanja djelokruga rada žurnih službi, s naglaskom na edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola.

Sudionici Tehničkog zbora su županijski Stožer civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite i Područna služba civilne zaštite Koprivnica, Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije i HGSS Stanica Koprivnica.

Na sastanku su definirani sadržaji i aktivnosti koje će žurne službe predstaviti – uključujući prezentaciju opreme, što će posebno biti zanimljivo građanima, a Tehnički zbor održat će se 9. travnja na prostoru Sajmišta u Koprivnici. To će biti prilika da se javnosti približi rad svih sastavnica sustava civilne zaštite, kako bi stekli osnovna znanja o radu službi koje svakodnevno brinu o našoj sigurnosti.