[FOTO] Ivan Kolarić, Mia Marijan, Nora Ljaljić i Viktor Gašperac najbolji na županijskoj završnici

Već niz godina za redom pobjednici Državnih završnica Plazma Sportskih igara mladih u šahu dolaze iz Koprivničko-križevačke županije. Nakon niza kvalifikacijskih turnira ovogodišnja županijska završnica Wiener osiguranje turnira u šahu održana je u Križevcima, i možda se baš među pobjedničkim imenima krije novi osvajač Državne završnice. Ovogodišnji turniri održavaju se u 4 kategorije 2011. godište i mlađi te 2015. godište i mlađi u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Najbolji šahisti Koprivničko-križevačke županije završni turnir odigrali su u pet kola, prema pravilima za ubrzani šah FIDE, svjetske šahovske organizacije. Put na Državnu završnicu Wiener osiguranje turnira u šahu ovo ljeto u Rijeci osigurali su najbolji šahinsti Ivan Kolarić i Mia Marijan za godište 2011. i mlađi te Nora Ljaljić i Viktor Gašperac za godište 2015. i mlađi.

Kvalifikacijski Wiener osiguranje turniri u šahu na početku natjecanja su okupili više od stotinu djece, potvrđujući kako šah zauzima važno mjesto među disciplinama Igara, a upravo spoj sportskog nadmetanja i brige o mentalnom zdravlju pokazuje koliko je važno djeci pružiti prostor u kojem razvijaju koncentraciju, samopouzdanje i zdrave navike od najranije dobi. Projekt Mentalna higijena, koji je pokrenulo Wiener osiguranje u suradnji s Hrabrim telefonom, pruža podršku djeci, mladima i roditeljima u stvaranju redovitih navika za održavanje mentalnog zdravlja. Edukativni sadržaji i korisne informacije dostupni su na www.mentalnahigijena.hr.

Konačni poredak Županijske završnice nakon 5 kola:

Muška kategorija U-15

Ivan Kolarić Adrian Zidarić Ivan Zagrajski

Muška kategorija U-11

Viktor Gašperac Kai Sokač Franjo Nožar

Ženska kategorija U-15

Mia Marijan Sofija Kučar Petra Krajačić

Ženska kategorija U-11

Nora Ljaljić Elena Matekov Korina Smuđ

Jubilarna 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih okupit će više od 140.000 djece na natjecanjima u 10 sportskih kategorija (Coca-Cola Cup, Tommy turnir u malom nogometu, 3×3 Sprite cup, Wiener osiguranje turnir u šahu, GEN-I turnir u odbojci, Kinder joy turniru u stolnom tenisu, odbojci na pijesku, HEP turnr u rukometu, tenisu, graničaru i atletici u skolpu Telemach Dana sporta) te ekološko-sportkom projektu Zero Waste. Pobjednici svih kategorija ovo ljeto okupit će se u Rijeci na Državnoj završnici SIM-a.