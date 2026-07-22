Župan Golubić sa suradnicima u radnom posjetu Općini Gornja Rijeka

Župan Tomislav Golubić prošli petak boravio je u radnom posjetu Općini Gornja Rijeka, prilikom kojeg se susreo s načelnikom Darkom Fištrovićem. Na radnom sastanku razgovaralo se o aktualnim projektima, investicijama koje su u tijeku te planovima usmjerenima na daljnji razvoj komunalne i društvene infrastrukture. Poseban naglasak stavljen je na projekte u području obrazovanja, predškolskog odgoja i zdravstvene zaštite, kao i na nastavak suradnje Općine, Županije i županijskih ustanova.

Načelnik Fištrović predstavio je aktualne projekte i planirane investicije te zahvalio Županiji na kontinuiranoj podršci i partnerskom odnosu.

„Koprivničko-križevačka županija pouzdan nam je partner u pripremi i realizaciji razvojnih projekata. Zahvaljujući kvalitetnoj suradnji ostvarujemo ulaganja kojima poboljšavamo uvjete života naših mještana, a vjerujem kako ćemo zajedničkim radom nastaviti razvijati Općinu i stvarati nove mogućnosti za sve generacije“, istaknuo je načelnik Darko Fištrović.

Župan Golubić naglasio je kako će Županija, zajedno sa svojim ustanovama i razvojnom agencijom, nastaviti pružati podršku svim jedinicama lokalne samouprave, vodeći računa o ravnomjernom razvoju cijelog županijskog područja.

„Naš je cilj da stanovnici u svim dijelovima županije imaju kvalitetne uvjete za obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i svakodnevni život. Suradnja s Općinom Gornja Rijeka temelji se na konkretnim potrebama stanovnika i projektima koji donose vidljive rezultate. Nastavit ćemo zajednički pripremati i realizirati ulaganja koja doprinose ostanku mladih, razvoju obitelji i ukupnom napretku ovog područja“, poručio je župan Golubić.

Nakon sastanka župan i suradnici obišli su Osnovnu školu Gornja Rijeka, gdje ih je dočekao ravnatelj Darko Zvonar. Osnovna škola je od 2023. godine uključena u program cjelodnevne škole. Prethodnih godina na školskoj je zgradi obnovljena stolarija, izgrađeno vanjsko sportsko igralište te rekonstruirano krovište iznad školske sportske dvorane. U dvorani su postavljeni novi pod i rasvjeta, čime su učenicima i djelatnicima osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za rad, nastavu i sportske aktivnosti. Uz to postavljena je i fotonaponska elektrana za električnu energiju za vlastite potrebe škole čime se postigla ušteda u korištenju energije.

Posjet je nastavljen obilaskom ambulante u čijoj je izgradnji financijski sudjelovala i Županija. Zdravstvena ambulanta projekt je vrijedan 480.000 eura koji je zajednički financiran sredstvima Općine, Županije, Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojim je uvelike poboljšan zdravstveni standard i osigurana veća dostupnost medicinskih usluga za stanovnike Gornje Rijeke i okolnih područja.

Tijekom obilaska razgovaralo se o organizaciji primarne zdravstvene zaštite, potrebama zdravstvenih djelatnika te daljnjem poboljšanju dostupnosti zdravstvenih usluga stanovnicima Gornje Rijeke i okolnih naselja.

Dodatnom unaprjeđenju zdravstvene skrbi pridonijet će projekt POZDRAV 2, kroz koji je za opremanje zdravstvenih prostora na području Općine Gornja Rijeka osigurano 32 tisuće eura. Od tog je iznosa 14 tisuća eura namijenjeno nabavi opreme za dentalnu medicinu. Valja spomenuti kako je kroz županijsku Regionalnu razvojnu agenciju PORA-u Općini Gornja Rijeka tijekom prošle i ove godine pružena stručna pomoć u pripremi i provedbi 11 projekata ukupne vrijednosti 1,73 milijuna eura, čime su stvoreni preduvjeti za realizaciju ulaganja važnih za podizanje kvalitete života stanovnika.

Dodajmo kako se su današnjem radnom posjetu uz župana Golubića prisustvovali i županijski pročelnici Aldijana Matić Horvat, Marijana Lokotar i Ivan Biškup.