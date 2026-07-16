Županiji i općinama dodijeljena bespovratna sredstva za projekte regionalnog razvoja

Danas je u prostorijama Veleučilišta u Karlovcu održana svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade RH i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su uime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat.

Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte – Rekonstrukcija Područne škole Podravska Selnica za koju je osigurano 45.000,00 eura te Obnova zgrade OŠ Kalnik s vanjskim uređenjem za što je prijavom osigurano 33.000,00 eura. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica Općine Virje te predstavnica Općine Đelekovec.

Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina.

U nastavku donosimo popis svih jedinica s našeg područja koje su ostvarile financiranje prijavljenih projekata.

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE 2026.

KKŽ – Rekonstrukcija Područne škole Podravska Selnica – 45.000,00 eura OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI – Modernizacija nerazvrstane ceste – Ulica Poljanec – 45.000,00 eura OPĆINA VIRJE – Uređenje Ulice Trnovac – 45.000,00 eura OPĆINA FERDINANDOVAC – – Izgradnja pješačkih staza u općini Ferdinandovac – 45.000,00 eura OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI – Modernizacija nerazvrstane ceste (Đurinka) u naselju Borovljani – 41.000,00 eura OPĆINA ĐELEKOVEC – Izgradnja biciklističko-pješačke staze u naselju Đelekovec – 45.000,00 eura OPĆINA PETERANEC – Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Ulici Braće Radić – 24.000,00 eura OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO – Izgradnja područnog objekta dječjeg vrtića „Žabac“ u naselju Cirkvena – 60.000,00 eura

PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA 2026.