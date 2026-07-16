Županiji i općinama dodijeljena bespovratna sredstva za projekte regionalnog razvoja

Danas je u prostorijama Veleučilišta u Karlovcu održana svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade RH i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su uime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat.
Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte – Rekonstrukcija Područne škole Podravska Selnica za koju je osigurano 45.000,00 eura te Obnova zgrade OŠ Kalnik s vanjskim uređenjem za što je prijavom osigurano 33.000,00 eura. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica Općine Virje te predstavnica Općine Đelekovec.
Kako je istaknuto na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak lokalnih sredina.
U nastavku donosimo popis svih jedinica s našeg područja koje su ostvarile financiranje prijavljenih projekata.
PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE 2026.
- KKŽ – Rekonstrukcija Područne škole Podravska Selnica – 45.000,00 eura
- OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI – Modernizacija nerazvrstane ceste – Ulica Poljanec – 45.000,00 eura
- OPĆINA VIRJE – Uređenje Ulice Trnovac – 45.000,00 eura
- OPĆINA FERDINANDOVAC – – Izgradnja pješačkih staza u općini Ferdinandovac – 45.000,00 eura
- OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI – Modernizacija nerazvrstane ceste (Đurinka) u naselju Borovljani – 41.000,00 eura
- OPĆINA ĐELEKOVEC – Izgradnja biciklističko-pješačke staze u naselju Đelekovec – 45.000,00 eura
- OPĆINA PETERANEC – Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Ulici Braće Radić – 24.000,00 eura
- OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO – Izgradnja područnog objekta dječjeg vrtića „Žabac“ u naselju Cirkvena – 60.000,00 eura
PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA 2026.
- KKŽ – Obnova zgrade OŠ Kalnik s vanjskim uređenjem – 33.000,00 eura
- OPĆINA KALNIK – Izgradnja i nadogradnja doma za starije i nemoćne te djecu s posebnim potrebama Gornje Borje, VI. faza – 50.000,00 eura
- OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI – Izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski – 50.000,00 eura
- OPĆINA NOVO VIRJE – Sanacija i uređenje društvenog doma u naselju Drenovica – 45.000,00 eura
- OPĆINA LEGRAD – Izgradnja nadstrešnice za tržnicu – 50.000,00 eura
- OPĆINA PODRAVSKE SESVETE – Izgradnja pješačke staze – Ulica Eugena Tomića – 45.000,00 eura
- OPĆINA GORNJA RIJEKA – Modernizacija dijela nerazvrstane ceste NC 67 – 23.000,00 eura
….. dok će ostala marva čekati da im se naprave nogostupi uz prenatrpane ceste po kojim se valjaju teški šleperi i pijani recidivisti.Bitno je da Županija i država masno naplaćuju naknadu za ceste kod registracije vozila i svake litre goriva.Ovog nema nigdje,čudim se da nas se više nas nije odselilo zauvijek odselilo iz ove nepotisričke i lažljive močvaretine….