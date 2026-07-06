COSMIC donosi ljetne programe u srpnju

Završetkom školske godine i dolaskom ljetnih mjeseci, projekt COSMIC ulazi u ljetni ritam. Redovne aktivnosti privremeno odlaze na stanku, no tijekom srpnja pripremili smo nekoliko posebnih programa namijenjenih različitim uzrastima – od najmlađih do srednjoškolaca.

Ljetni program „Učenje kroz igru“ za najmlađe

Početkom srpnja nastavlja se program „Učenje kroz igru“, koji Astronomsko društvo Perzeidi organizira u suradnji s partnerom na projektu, Gradskom knjižnicom „Franjo Marković“ Križevci.

Ovaj petodnevni program namijenjen je djeci od 3 do 7 godina, a kroz igru, kreativne aktivnosti i istraživanje djecu upoznaje sa svijetom znanosti i tehnologije.

Program će se održavati od 29. lipnja do 3. srpnja.

Posebno predavanje povodom rođenja Alana Turinga

U sklopu programa Osnove programiranja pripremili smo posebno predavanje povodom 114. obljetnice rođenja Alana Turinga, istaknutog matematičara i jednog od utemeljitelja moderne računalne znanosti.

Predavanje će se održati 10. srpnja u 18 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Ljetna škola Svemira: Evolucija Svemira

U srpnju se održava i prva ovogodišnja ljetna škola u sklopu projekta COSMIC – „Ljetna škola Svemira: Evolucija Svemira“.

Petodnevni program namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima koji žele proširiti svoje znanje o astronomiji, fizici i suvremenoj kozmologiji. Kroz predavanja, praktične aktivnosti i promatranje neba sudionici će istraživati kako je nastao i razvijao se Svemir, kako nastaju zvijezde i galaksije te na koji način znanstvenici proučavaju njegovu prošlost.

13. – 17. srpnja 2026.

18:00 – 21:00 sati

Kozmološki centar – Zvjezdarnica, Trg svetog Florijana 16, Križevci

Broj sudionika ograničen je na 15 polaznika, a prijave su otvorene do 13. srpnja odnosno do popunjavanja kapaciteta.

Sudjelovanje u programu je besplatno, uz obaveznu prijavu putem mrežne stranice projekta COSMIC:

https://cosmic.kozmoloski-centar.hr/ukljuci-se

Promatranje Mjeseca za sve zainteresirane građane

Astronomsko društvo Perzeidi tijekom srpnja organizira i javno promatranje Mjeseca, namijenjeno svim zainteresiranim građanima.

Promatranje će se održati 24. srpnja u 21:30 sati na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Posjetitelji će uz stručno vodstvo fizičara imati priliku promatrati Mjesec kroz teleskop, upoznati njegove kratere i saznati više o našem najbližem nebeskom susjedu.

Sudjelovanje je besplatno i otvoreno za sve ljubitelje astronomije.

Kalendar svih događanja u srpnju donosimo u nastavku:

Projekt COSMIC (SF.2.4.06.04.0129) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Astronomskog društva Perzeidi i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske