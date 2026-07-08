Na Danima meteorita Križevci večeras predavanje o svjetlosnom onečišćenju

Zoran Novak na ovogodišnjem Hrašćinskom astru 16. svibnja (foto R. Matić)

Na Danima meteorita Križevci, u srijedu, 8. srpnja u 20 sati u Gradskoj knjižnici Franjo Marković, predavanje će održati Zoran Novak, predsjednik Astronomskog društva Vega iz Čakovca, vrstan astrofotograf i uvaženi stručnjak za svjetlosno onečišćenje. U svom će nam izlaganju pod naslovom Noć nije neprijatelj, ali svjetlosno onečišćenje jest skrenuti pozornost na vrlo dobro razrađen zakon o svjetlosnom onečišćenju, ali i na to koliko ga se u praksi doista pridržavamo.



Upozorit će nas koliko je pretjerana i nepravilna rasvjeta štetna za naše zdravlje i sav živi svijet, koliko otežava astronomima praćenje pojava na noćnom nebu te koliko dovodi do bespotrebnog rasipanja energije i financijskih sredstava. Predložit će i što možemo učiniti kako bismo se uskladili sa zakonom i preporukama stručnjaka koji brinu o našem zdravlju i ravnoteži u prirodi.



Predavač će predstaviti i EcoSky svjetiljke, jedinstvene reflektore koji koriste sjenilo s maskom, zadovoljavaju sve zakonske norme te drastično smanjuju svjetlosno onečišćenje i potrošnju električne energije. Donijet će primjere njihove primjene na objektima kulturne baštine.



Zoran Novak jedna je od najaktivnijih osoba u hrvatskoj popularizaciji astronomije. Predsjednik je Astronomskog društva Vega od njegova osnutka 2010. godine, fotograf i astrofotograf nagrađivan u National Geographic Hrvatska, glavni urednik časopisa Vega horizonti te autor edukativne slikovnice Pozonaut u Sunčevom sustavu. Redovito vodi promatranja, predavanja i radionice, osobito o svjetlosnom onečišćenju. Objavljuje i u časopisu Čovjek i svemir Zvjezdarnice Zagreb.

Nakon predavanja posjetitelji će moći postavljati pitanja, a druženje se nastavlja na terasi zvjezdarnice uz malu zakusku i osvježavajuća pića. Bit će moguće i promatranje neba teleskopom, ovisno o vremenskim prilikama.

Pokrovitelji Dana meteorita Križevci su Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija, a organizatori su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”.

Ulazak na predavanje i sva ostala događanja je slobodan. Dobro došli!