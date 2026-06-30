Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1557

Otvorenje izložbe Balansiranje objekta 18. lipnja u Likovnoj galeriji (foto R. Matić)

U posljednjoj emisiji prije ljetnog odmora najavljujemo još dva predavanja na Danima meteorita Križevci 8. i 17. srpnja, a u Temi Krugova slušamo snimku otvaranja izložbe u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci 18. lipnja. Izložba akademskog slikara Jakova Žapera pod naslovom Balansiranje objekta ostaje otvorena do 4. srpnja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Pobjednik Nene Pavelić, u kutku za mlade Čudovište Zelendola Andrewa Petersona i Joea Suthpina, na odjelu beletristike roman Vaim Jona Fossea, a na stručno-znanstvenom odjelu Odredišta za ljubitelje knjiga: Najljepše europske destinacije za sve koji vole čitanje urednika Vida Jakše Opačića.



Na današnji datum rođeni su Stanko Vraz, Franjo Hanaman, Félix Savart, Ed Yost i Michael Phelps, održana je debata o evoluciji, Albert Einstein predao je rad o elektrodinamici tijela u gibanju časopisu Annalen der Physik, a u koordinirano svjetsko vrijeme uvedena je prva prijestupna sekunda. Umrli su Ivan Trnski, Lee de Forest i Franjo Košćec.



U Vijestima Krugova govorimo o besplatnom ulasku u zagrebačke muzeje i knjižnice kao u utočišta od vrućine, o arheološkom otkriću u Izraelu te o otkriću koraljnog grebena kod Argentine.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, poput eksplozije asteroida ili kometa nad Sibirom, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo nastavak Dana meteorita Križevci, predstojeću potpunu pomrčinu Sunca, očekivanje nove u zviježđu Sjeverna kruna, planiranje rušenja Međunarodne svemirske postaje, asteroid koji je prošao pored Zemlje, te prijedlog za izgradnju karantenskog laboratorija na Mjesecu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Hala Lindesa, Antonija Rosettija, Stanleya Clarkea, Jiříja Antonína Bende, Andrewa Hilla, Tonyja Hatcha, odnosno Petule Clark, Bootsa Randolpha, Chata Atkinsa i grupe Sweet.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1557 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 30. lipnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže

Sljedeća emisija Ne dirajte mi krugove na programu je tek nakon ljetnog odmora, 1. rujna.



https://radiokrizevci.hr/livestream/