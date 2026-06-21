U utorak, 23. lipnja, svečani početak Dana meteorita Križevci

Ovogodišnji, već tradicionalni Dani meteorita Križevci, koji se održavaju oko datuma kada je meteorit Križevci 26. lipnja 2014. godine službeno priznat u svjetskoj znanstvenoj zajednici, približili su se na svega dva dana. Manifestacija se otvara u utorak, 23. lipnja u 20 sati u Gradskoj knjižnici Franjo Marković, obilježavajući i 15. obljetnicu pada i pronalaženja meteorita Križevci.



Ovoga puta u goste nam dolazi predavač iz dosad najveće udaljenosti — sa Sveučilišta Washington u Seattleu, ali i iz čileanskog Opservatorija Vera C. Rubin. Riječ je o najznačajnijoj zvjezdarnici današnjice, koja će u sljedećih desetak godina prvi put u povijesti snimiti desetogodišnji film cijelog neba i time otvoriti potpuno novu eru astronomije.



Predavanje će održati prof. dr. sc. Željko Ivezić, najistaknutija osoba Rubin opservatorija u svim fazama njegova projektiranja, izgradnje i puštanja u rad. Govorit će o nastanku i radu ove jedinstvene zvjezdarnice te o njezinim dosadašnjim uspjesima. Njegov posjet Križevcima nosi i jedan poseban detalj, važan i njemu i našem gradu — a otkrit ćemo ga tek kada predstavimo gosta pred okupljenom publikom.



Samo dva dana kasnije, 25. lipnja, prema ranije dogovorenom programu, u goste bi nam trebao stići i drugi predavač — svima nam dobro poznati Korado Korlević, pod čijim smo vodstvom i pronašli meteorit Križevci. Trebao bi održati predavanje o tome što se u svijetu poduzima kako bi se naš planet zaštitio od opasnih asteroida.



No, neposredno prije objave ovog članka stigla nam je vijest da Korado ima manjih zdravstvenih poteškoća koje bi mu mogle otežati putovanje iz Višnjana. Zbog toga je njegov dolazak trenutačno neizvjestan. Našu ćemo publiku pravodobno obavijestiti hoće li se predavanje održati u četvrtak ili ćemo ga odgoditi za neku sljedeću priliku, kada se Korado oporavi.



Treće predavanje Dana meteorita Križevci, 8. srpnja, održat će Zoran Novak, predsjednik Astronomskog društva Vega iz Čakovca, vrstan astrofotograf i uvaženi stručnjak za svjetlosno onečišćenje. U svom će nam predavanju skrenuti pozornost na vrlo dobro razrađen zakon o svjetlosnom onečišćenju, ali i na to koliko ga se u praksi doista pridržavamo.



Upozorit će nas koliko je pretjerana i nepravilna rasvjeta štetna za nas i sav živi svijet, koliko otežava astronomima praćenje pojava na noćnom nebu, te koliko dovodi do bespotrebnog rasipanja energije i financijskih sredstava. Predložit će i što možemo učiniti kako bismo se uskladili sa zakonom i preporukama stručnjaka koji brinu o našem zdravlju i ravnoteži u prirodi.



Predavački dio Dana meteorita Križevci bit će zaključen 17. srpnja izlaganjem dr. sc. Zorana Ereša s Instituta Ruđer Bošković, koji će govoriti o dokazima da su dinosauri nekoć doista izumrli zbog udara velikog meteoroida ili asteroida, te o tome kako su takvi događaji u prošlosti mogli uzrokovati masovna izumiranja i zašto se mogu ponoviti.



O svakom predavanju i predavaču objavit ćemo više informacija u danima koji slijede, kako se pojedini datum bude približavao. Nakon svakog predavanja bit će organizirano promatranje noćnog neba sa križevačke zvjezdarnice, ovisno o vremenskim prilikama.



Ovaj je projekt sufinanciran sredstvima Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije. Organizatori su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci.



Ulazak na sva predavanja je slobodan. Dobro došli!