Doživite totalnu pomrčinu Sunca s AD Perzeidi 12. kolovoza!

Totalna pomrčina Sunca 11. kolovoza 1999. (izvor Wikipedija)

Želite li konačno jednom doživjeti totalnu pomrčinu Sunca, i to za samo oko dva tjedna? Zanima li vas to iskustvo podijeliti s Astronomskim društvom Perzeidi? Ako u vama, za početak, postoji i mali tračak znatiželje kako biste to mogli ostvariti, možete nastaviti čitati ovaj članak. Možda taj tračak nabuja do odluke da se pridružite Perzeidima u toj avanturi. Pritom nije uvjet da ste član Perzeida ili da to trebate postati.



Mnogi se Križevčani sjećaju totalne pomrčine Sunca na Balatonu u Mađarskoj 11. kolovoza 1999. godine, kada su bar dva autobusa iz Križevaca organizirano dovezli znatiželjne izletnike u samu usku zonu totaliteta. Oni koji su ostali kod kuće mogli su svjedočiti samo djelomičnoj pomrčini, ali ta su dva doživljaja neusporediva po svojoj atraktivnosti. Djelomična pomrčina ponekad prođe i gotovo nezapaženo, kao da se malo natmuri pred oluju, dok totalna znači do nekoliko minuta noći usred dana, sa zvjezdanim nebom i sablasno bijelom aureolom oko crnog Sunca, to jest, s našeg stajališta, zapravo Mjeseca koji točno prekrije Sunce.



Imamo priliku ponoviti taj nesvakidašnji doživljaj punih 27 godina i baš samo jedan dan nakon balatonskog. Ovoga puta totalna pomrčina se ne odvija tako blizu, ali sve su totalne pomrčine od balatonske do ovogodišnje, slučajno 12. kolovoza, bile izvan Europe! Kod nas u Hrvatskoj posljednja je totalna pomrčina do sada bila 15. veljače 1961. godine, ali niti tada nije prolazila baš preko Križevaca, a sljedeća će biti tek 3. rujna 2081. godine. Ona će se moći promatrati čak i s križevačke zvjezdarnice. No, zašto čekati još 55 godina?



Astronomsko društvo Perzeidi predvidjelo je u programu aktivnosti za ovu godinu organizirano promatranje totalne pomrčine Sunca pa poziva sve zainteresirane da se pridruže ekspediciji koja nas ovoga puta vodi u – Španjolsku! To je nama najbliže mjesto koje će se naći u zoni totaliteta, pa nije bilo mnogo izbora.



Polazak autobusom je 10. kolovoza, uz noćenje na Azurnoj obali i dva noćenja u Madridu. Iz Madrida se kreće prema sjeveru Španjolske, na točno izračunatu lokaciju totaliteta. Povratak kući predviđen je za 14. kolovoza.



U autobusu ima još nekoliko slobodnih mjesta. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do nedjelje, 2. kolovoza na e‑mail kontakt@perzeidi.hr, gdje će dobiti sve detaljne informacije o putovanju. Članovima AD Perzeidi bit će drago podijeliti ovaj rijedak i nezaboravan doživljaj sa što više građana.

