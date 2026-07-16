Obnovljeni KTC supermarket u srcu Križevaca ponovno otvara vrata

Nakon završetka opsežnih radova na obnovi, KTC supermarket u centru Križevaca ponovno će otvoriti svoja vrata kupcima u srijedu, 22. srpnja, na adresi Trg svetog Florijana 1. Trgovina će poslovati u potpuno obnovljenom i moderno uređenom prostoru, sa širokom ponudom proizvoda i naglaskom na ugodno iskustvo kupnje.

Kupce očekuje osvježen prodajni prostor, bogatija ponuda svakodnevnih namirnica, svježeg voća i povrća te ostalih proizvoda potrebnih za kućanstvo. Iz KTC-a ističu kako je cilj obnove bio stvoriti suvremeniji i funkcionalniji prostor koji će odgovoriti na potrebe građana, uz zadržavanje prepoznatljive kvalitete usluge.

Tijekom obnove modernizirani su prodajni prostori kako bi kupcima ponudili ugodniju i učinkovitiju kupnju.

Obnovljeni supermarket radit će od ponedjeljka do subote od 6:30 do 21:00, dok će, kao i do sada, nedjeljom biti zatvoren. Ponovno otvorenje predstavlja završetak još jednog važnog ulaganja u središtu Križevaca, a brojni građani s nestrpljenjem očekuju povratak trgovine na dobro poznatoj lokaciji.

KTC poziva sve kupce da ih posjete od 22. srpnja od 6:30 sati, uživaju u kupnji u obnovljenom prostoru supermarketa te iskoriste bogatu ponudu proizvoda.