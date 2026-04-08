KTC širi svoju mrežu – ovog petka otvara se novi trgovački centar u Velikoj Gorici

KTC ovog petka otvara novi trgovački centar u Velikoj Gorici – riječ je o modernom kompleksu koji na jednom mjestu okuplja više sadržaja potrebnih za svakodnevicu. Posjetitelje očekuju supermarket, restoran, poljoljekarna te benzinska postaja, čime se dodatno obogaćuje ponuda i praktičnost kupovine za stanovnike Velike Gorice i okolice.

Otvorenje će biti popraćeno bogatim programom za sve generacije. Organizatori su pripremili razna iznenađenja i pogodnosti – od torte i pjenušca dobrodošlice, preko druženja sa sovom (maskotom KTC-a), do tombole, degustacija i poklona. Posebna pogodnost očekuje ljubitelje dobre hrane, jer će se u restoranu nuditi ćevapčići u lepinji po promotivnoj cijeni od 2,60 eura.

Program se nastavlja i dan nakon otvorenja, u subotu 11. travnja, kada će članovi KTC kluba vjernosti moći ostvariti duple bodove u svim poslovnicama unutar novog centra.

Otvorenjem ovog centra KTC dodatno učvršćuje svoju prisutnost u regiji, a Velika Gorica dobiva novo mjesto za kupovinu, druženje i svakodnevne potrebe.