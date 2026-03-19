KTC četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu – evo što stoji iza uspjeha

Kupci su rekli svoje – KTC je broj 1 u svježem mesu prema zadovoljstvu kupaca! Prema rezultatima istraživanja YouGov „Fresh Perception“, provedenog u veljači 2026. godine, KTC je prepoznat kao vodeći trgovački lanac u Hrvatskoj kada je riječ o kvaliteti i svježini mesa. Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1079 kućanstava na razini cijele Hrvatske, a kupci su ocjenjivali trgovce nespecijalizirane za maloprodaju hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Kupci su potvrdili da je KTC broj 1 u mesu u ključnim kategorijama: svježina, kvaliteta, omjer cijene i kvalitete, cijena, prodavač, domaći proizvodi.

Potvrđena kvaliteta i svježina

Rezultati istraživanja jasno pokazuju da su naši kupci zadovoljni kvalitetom i svježinom mesa kojeg mogu kupiti u KTC-u. Naše mesnice već godinama postavljaju visoke standarde na način da pažljivo biramo meso vrhunske kvalitete i svježine koje svakodnevno nudimo našim kupcima.

Omjer cijene i kvalitete

Jedan od ključnih razloga zašto su kupci KTC stavili na prvo mjesto je nepobjediv omjer cijene i kvalitete. Naši proizvodi održavaju visoku razinu kvalitete, što nas čini jasnim izborom za sve koji žele vrhunsko meso po pristupačnim cijenama.

Cijena

U KTC-u vjerujemo da vrhunska kvaliteta treba biti dostupna svima. Zato kupcima svakodnevno nudimo konkurentne i pristupačne cijene svježeg mesa, uz redovite akcije i posebne ponude. Na taj način osiguravamo da naši kupci uvijek dobiju najbolju vrijednost za svoj novac, bez kompromisa kada je riječ o kvaliteti.

Prodavač

Naši prodavači igraju ključnu ulogu u izvanrednom iskustvu kupovine u KTC-u. Uvijek ljubazni, stručni i spremni pomoći, naši djelatnici su tu kako bi odgovorili na vaša pitanja te ponudili savjete o izboru mesa. Kupci su prepoznali njihovu posvećenost i profesionalnost, što je dodatno doprinijelo KTC-ovoj poziciji lidera na tržištu svježeg mesa.

Domaći proizvodi – podrška lokalnim proizvođačima

Posebnu pažnju pridajemo ponudi domaćih proizvoda. Vjerujemo u važnost podržavanja lokalnih proizvođača, što se odražava i u našoj ponudi mesa. Velik dio asortimana dolazi s hrvatskih farmi, što omogućuje bolju kontrolu kvalitete mesa. Kupovinom u KTC-u ne samo da dobivate vrhunske proizvode, nego i podržavate hrvatsku poljoprivredu i gospodarstvo.

Mreža KTC mesnica diljem Hrvatske – svježe meso vrhunske kvalitete možete pronaći u našim mesnicama diljem Hrvatske. Naše mesnice su dostupne u sljedećim gradovima: Križevci, Krapina, Prelog, Pakrac, Koprivnica, Varaždin, Ivanec, Zabok, Slatina, Požega, Pitomača, Virovitica, Daruvar, Karlovac, Kutina, Jalžabet, Velika Gorica, Vrbovec, Čakovec, Bjelovar, Grubišno Polje, Petrinja, Sisak, Slatina, Đurđevac, Mursko Središće i Dugo Selo. Gdje god se nalazili, uvijek možete računati na svježe, kvalitetno meso u KTC mesnicama.

Povjerenje kupaca temelj je uspjeha – naša pozicija broj 1 u kategoriji svježeg mesa rezultat je dugogodišnje predanosti kvaliteti, svježini i povjerenju naših kupaca. Ovaj uspjeh temelji se na vašem zadovoljstvu, a mi ćemo se i dalje truditi opravdati vaše povjerenje te nuditi najbolje meso na tržištu.

Rezultat se temelji na izjavljenom zadovoljstvu kupaca. YouGov „Fresh Perception”, istraživanje provedeno je u veljači 2026. na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1079 kućanstava na razini cijele Hrvatske, kupci ocjenjuju nespecijalizirane trgovce na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.