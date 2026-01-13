Izvučeni dobitnici velikih KTC nagradnih igara

Na glavnom gradskom trgu u Križevcima, u subotu, 10. siječnja 2026. održano je završno izvlačenje triju velikih KTC nagradnih igara. Prvo su izvučeni dobitnici trećih krugova KTC ugostiteljstva, benzinskih postaja i supermarketa, a na kraju su ubačeni svi računi te su izvučeni i dobitnici glavnih nagrada.

Najvrijednija nagrada, automobil Mercedes C-klase C 220 d, vrijednosti 65.000 eura, pripala je Ani Šimurdi iz Požege. Scooter Hondu osvojio je Ivica Copak iz Ivanca, dok je Quad otišao u ruke Nedjeljka Drenškog iz Đurmanca.

Završno izvlačenje vodio je Dražen Kocijan Kocka, uz glazbenu podršku DJ-a Krnye. Posjetitelji su mogli uživati u veseloj atmosferi uz degustaciju rakija i likera, križevačke klipiće i bogatu ponudu KTC adventskih kućica. Dobitnike su izvlačili posjetitelji iz publike, a regularnost izvlačenja nadgledao je javni bilježnik, uz komisiju sastavljenu od prokuristica KTC-a. Nakon izvlačenja nastupio je prvi hrvatski tribute band posvećen Zdravku Čoliću, „Svadbarskim sokakom“.

Impresivan nagradni fond u 2025. godini – KTC je organizirao nagradne igre s ukupnim fondom od gotovo 400.000 eura. Održane su dvije nagradne igre u poljoljekarnama, po jedna u ugostiteljstvu i na benzinskim postajama, dok je u supermarketima provedeno 17 velikih nagradnih igara s bogatim nagradama, a kroz nagradne igre podijeljeno je čak 12 automobila.

Nove nagradne igre – ovim velikim finalom ne završava uzbuđenje jer već s početkom veljače kreće čak pet novih KTC nagradnih igara s vrijednim nagradama. Pozivamo sve kupce da nas i dalje prate te sudjeluju u nadolazećim nagradnim igrama, jer KTC i u 2026. godini nastavlja nagrađivati vjernost svojih kupaca.