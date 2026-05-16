KTC četvrtu godinu zaredom proveo natječaj „Za zelenu mladost“

KTC d.d. četvrtu je godinu zaredom proveo nagradni natječaj „Za zelenu mladost“, namijenjen dječjim vrtićima u županijama u kojima posluju KTC trgovački centri. Cilj projekta je potaknuti uređenje i ozelenjavanje vrtićkih dvorišta te kod djece razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša i boravka na otvorenom.

Ovogodišnji pobjednici natječaja su Dječji vrtić Reheki, Dječji vrtić Bjelovar (objekt Alojzija Stepinca), Dječji vrtić Varaždin (objekt Kozarčeva), Dječji vrtić Petrinjčica (objekt Izvor) te Dječji vrtić Lojtrica (centralni objekt). Nakon ovogodišnjih aktivnosti KTC je kroz projekt do sada uredio ukupno 20 dječjih vrtića.

Vrtićima su osigurani sadni materijal, bilje, alat i igračke za boravak na otvorenom, a zaposlenici KTC-a zajedno s djecom i odgajateljima sudjelovali su i u samom uređenju okoliša.

KTC je u suradnji s dugogodišnjim partnerom – Tvornicom ulja Čepin donirao 4.000 eura Udruzi Sunčica. Donaciju je uručila predsjednica Uprave KTC d.d. Daliborka Kranjčić, dok ju je u ime Udruge preuzela voditeljica Jadranka Kovač.

Udruga djeluje s ciljem promicanja inkluzije te provođenja programa odgoja, obrazovanja i rehabilitacije za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi sa i bez poteškoća u razvoju.