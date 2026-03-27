Poziv osnovnoškolcima na sudjelovanje u natječaju „Naslovnica budućnosti“

Koprivničko-križevačka županija prošle je godine prvi puta za sve osnovnoškolce škola kojima je osnivač osigurala besplatne bilježnice. Projekt je ostvaren u partnerstvu sa županijskim gospodarskim subjektima te je izuzetno dobro prihvaćen od strane svih dionika: učenika, roditelja, nastavnika i ravnatelja, ali i partnera koji su sudjelovali u projektu. I za školsku 2026./2027. Županija nastavlja isti projekt te će svakog učenika osnovnih škola na klupama dočekati set bilježnica.

Da bi osigurali što ljepše i personalizirane naslovnice, Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za izradu naslovnih stranica bilježnica na koji se mogu javiti svi učenici osnovnih škola kojima je Županija osnivač.

Natječaj „Naslovnica budućnosti“ otvoren je do kraja travnja.

Cilj natječaja je poticanje dječje kreativnosti, mašte i umjetničkog izražavanja te omogućavanje učenicima da sami kreiraju izgled svojih bilježnica. Odabrani radovi bit će otisnuti kao službene naslovnice školskih bilježnica, a učenici i mentori najboljih radova bit će nagrađeni simboličnim nagradama. Nagrađeni učenici i mentori bit će svečano predstavljeni na županijskom događanju. Pozivamo sve učenike i njihove mentore da predstave svoju školu, pokažu svoju maštu i kreativnost te svojim idejama pomognu da školske bilježnice postanu još veselije, zanimljivije i inspirativnije za učenje.