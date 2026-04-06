Povodom 33. obljetnice Koprivničko-križevačke županije pripremljen bogat program događanja

U povodu obilježavanja 33. obljetnice Koprivničko-križevačka županija, građane i posjetitelje očekuje bogat i raznolik program koji će se održavati od 8. do 19. travnja 2026. godine na više lokacija diljem županije.
Program započinje u srijedu, 8. travnja, dodjelom nagrada za natječaj „Moja županija bez korupcije“ koja će se održati u Domu mladih u Koprivnici s početkom u 18 sati.
Već idućeg dana u četvrtak 9. travnja na Sajmištu u Koprivnici održat će se Tehnički zbor sudionika sustava civilne zaštite, gdje će građani imati priliku upoznati rad žurnih službi i razgledati njihovu opremu.
U petak, 10. travnja, u Hlebinama će se održati predavanje pod nazivom „Baština iz sela središnje Podravine“, dok je subota, 11. travnja rezervirana za tradicionalnu manifestaciju „Tradicija naših starih“ na Zrinskom trgu u Koprivnici, koja će kroz cjelodnevni program predstaviti bogatstvo kulturne baštine.
Središnji dio obilježavanja bit će svečana sjednica Županijske skupštine koja će se održati u ponedjeljak, 13. travnja u dvorani Domoljub u Koprivnici.
Kulturni program nastavlja se besplatnim kazališnim predstavama Kerekesh teatar koje će se održati 15. travnja u Kalinovcu te 16. travnja u Križevcima s početkom u 20 sati, dok će obilježavanje biti zaokruženo u nedjelju, 19. travnja, glazbenim programom „Glazbena šetnja kroz županiju“ u Koprivnici.
Iz Koprivničko-križevačke županije pozivaju sve građane da se pridruže obilježavanju ove značajne obljetnice te sudjeluju u brojnim događanjima koja promoviraju zajedništvo i tradiciju Koprivničko-križevačke županije.
Program obilježavanja 33. obljetnice Koprivničko–križevačke županije
Srijeda, 8. travnja 2026.
Dodjela nagrada za natječaj „Moja županija bez korupcije“
Vrijeme: 18.00 – 20.00
Lokacija: Dom mladih Koprivnica
Četvrtak, 9. travnja 2026.
Tehnički zbor
Vrijeme: 10.00 -13.00
Lokacija: Sajmište, Koprivnica
Petak, 10. travnja 2026
Predavanje – „Baština iz sela središnje Podravine“
Vrijeme: 19.00
Lokacija: Hlebine
Subota, 11. travnja 2026.
13. Međunarodna izložba i radionica pisanica “Pisanica uspomena i prijateljstva”
Vrijeme: 09.30 sati
Lokacija: Etnografska zbirka Josipa Cugovčana, Podravske Sesvete
„Tradicija naših starih“
Vrijeme: 9.00 – 17.00
Lokacija: Zrinski trg, Koprivnica
Ponedjeljak, 13. travnja 2026.
Svečana sjednica Koprivničko–križevačke županije
Vrijeme: 11.00 – 13.00
Lokacija: Domoljub, Koprivnica
Srijeda, 15. travnja 2026.
Kazališna predstava – Kalinovac
Vrijeme: 20.00
Izvođač: Kerekeš teatar
Četvrtak 16. travnja 2026.
Kazališna predstava – Križevci
Vrijeme: 20.00
Izvođač: Kerekeš teatar
Nedjelja, 19. travnja 2026.
Glazbena šetnja kroz županiju
Vrijeme: 18.00
Lokacija: Domoljub, Koprivnica