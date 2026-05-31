[FOTO] Za vikend bogati program 58. Križevačkog velikog spravišča

U prostorijama Razvojnog centra i tehnološkog parka u srijedu je održana konferencija zamedije na kojoj je predstavljen program nadolazećeg 58. Križevačkog velikog spravišča, najstarije turističke i kulturne manifestacije prigorskog kraja.

Gradonačelnik Tomislav Katanović istaknuo je kako je Grad Križevci ove godine odlučio napraviti veliki iskorak, osiguravši značajno veća financijska sredstva što je rezultiralo jačim programom nego ikada prije. „Grad živi tri do četiri dana po Križevačkim štatutima, promičući kulturu, druženje i prijateljstvo, te ovim putem želimo dobrodošlicu svim posjetiteljima“, poručio je gradonačelnik. Naglasio je kako su financijska sredstva Grada za ovu manifestaciju više nego udvostručena, što omogućuje dosad najveću produkciju.

Zamjenik gradonačelnika, ujedno i predsjednik Organizacijskog odbora manifestacije Ivica Švagelj izrazio je zadovoljstvo zajedništvom koje ova manifestacija donosi Križevcima. „Spravišče ima posebno mjesto u životu svakog građanina, to je tradicija koja spaja Križevčanke, Križevčane i sve naše goste“, izjavio je Švagelj, zahvalivši generalnom sponzoru Carlsbergu te zlatnim i koncertnim sponzorima na podršci.

Direktorica Turističke zajednice Grada Križevaca Olinka Gjigaš detaljno je predstavila raznovrstan program koji uključuje brojne udruge, sportske klubove te djecu. Okosnica ostaje legenda o pomirbi križevačkih purgera i kalničkih šljivara, a program se širi na nove lokacije za Pivišče te Večer vina i čvaraka koji će se ove godine održati na parkiralištu pokraj restorana „Prigorski dvori“. Program će dodatno obogatiti i brojni glazbeni nastupi, a ove godine očekuju nas nastupi Miroslava Škore, PipsChips&Videoclips, Sergeja Ćetkovića, Miach & Baks te grupe Parni Valjak.

Redatelj predstave pomirbe Adam Končić, kojemu je ovo deseta jubilarna režija u Križevcima, naglasio je važnost 28 glumaca amatera koji od veljače marljivo pripremaju scenarij. „Ovaj scenarij ima duboke korijene koji sežu još u 19. stoljeće, a temelji se na Križevačkim štatutima i humoru koji prati prosidbu Tilčike i Julčeka“, objasnio je Končić, pozvavši građane na generalnu probu u četvrtak te na službene izvedbe u petak i nedjelju.

Generalni pokrovitelj manifestacije je Carlsberg Croatia, ispred kojeg se obratila Karla Babić koja je izrazila ponos što brend Pan, kao lokalna pivovara, podržava manifestaciju koja čuva tradiciju. „Veseli nas ovoliki trud i bogat program, a pravo je vrijeme da na Spravišču vratite i svoje ‘pivske dugove’“, kazala je Babić.

Zlatni pokrovitelji manifestacije su Erste banka, Radnik d.d., Medikadent d.o.o. te Pevex d.d. te se ispred Erste banke obratila Vjera Devčić, direktorica savjetodavnog centra Erste banke u Križevcima naglasivši kako Banka rado podržava društveno odgovorne projekte u krajevima u kojima posluje: „Spravišče je sjajan promotor Križevaca i dio važne turističke ponude kontinentalnog dijela Hrvatske“, dodala je Devčič.

Ispred Poliklinike Medikadent d.o.o. kao zlatnog sponzora, obratio se direktor Ivan Novosel, izrazivši zadovoljstvo napretkom manifestacije koja svake godine privlači sve veći broj ljudi, uključujući i njihove pacijente iz cijele Europe.

Jedan od zlatnih sponzora je i tvrtka Radnik d.d. ispred koje se obratio predsjednik Nadzornog odbora Darko Jambreković, podsjetivši da tvrtka sudjeluje u sponzorstvu već 58. put, prateći manifestaciju od samih početaka: „Spravišče je referentna točka gospodarskog i kulturnog života grada, a mi s ponosom otvaramo vrata naših objekata, uključujući i hotel Kalnik, kako bismo ugostili sve posjetitelje“, istaknuo je Jambreković.

Na kraju, gradonačelnik Katanović još jednom je pozvao sve Križevčanke, Križevčane, Kalničanke, Kalničane i drage goste da posjete Križevce i uživaju u jednom od najjačih izdanja Križevačkog velikog spravišča.

Uz generalnog pokrovitelja Carlsberg Croatia, zlatne pokrovitelje Erste banku i tvrtke Radnik d.d., Poliklinike Medikadent d.o.o. te Pevex d.d., financijsku podršku pružili su i Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Koprivničko-križevačka županija, Agro-vet d.o.o., tvrtka Cengiz, Elektro centar Koščević d.o.o., KTC d.d, Poljocentar d.o.o., Robin d.o.o. i Komunalno poduzeće Križevci d.o.o.