Privremena regulacija prometa povodom održavanja Dana maturanata

Iz Ureda gradonačelnika obavještavaju građane da će u petak, 22. svibnja 2026. godine, zbog održavanja proslave „Dan maturanata 2026.“, na području užeg središta grada Križevaca biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Sukladno rješenju Policijske uprave koprivničko-križevačke, promet će biti privremeno zatvoren od 13:00 do 15:00 sati.

Privremena obustava prometa odnosit će se na: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Antuna Nemčića, dio Ulice Ljudevita Zakmardija Dijankovečkog od Trga A. Nemčića do križanja s Ulicom Marka Baltića, dio Ulice bana Josipa Jelačića od Trga J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Ljudevita Gaja.

Za vrijeme trajanja manifestacije promet će biti preusmjeren sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu da poštuju prometne znakove i upute nadležnih službi. Iz gradske uprave zahvaljuju građanima na razumijevanju i suradnji.