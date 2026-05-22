Privremena regulacija prometa povodom održavanja Dana maturanata

Redakcija portala 0

Iz Ureda gradonačelnika obavještavaju građane da će u petak, 22. svibnja 2026. godine, zbog održavanja proslave „Dan maturanata 2026.“, na području užeg središta grada Križevaca biti uspostavljena privremena regulacija prometa. Sukladno rješenju Policijske uprave koprivničko-križevačke, promet će biti privremeno zatvoren od 13:00 do 15:00 sati.

Privremena obustava prometa odnosit će se na: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Antuna Nemčića, dio Ulice Ljudevita Zakmardija Dijankovečkog od Trga A. Nemčića do križanja s Ulicom Marka Baltića, dio Ulice bana Josipa Jelačića od Trga J. J. Strossmayera do križanja s Ulicom Ljudevita Gaja.

Za vrijeme trajanja manifestacije promet će biti preusmjeren sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji. Mole se svi sudionici u prometu da poštuju prometne znakove i upute nadležnih službi. Iz gradske uprave zahvaljuju građanima na razumijevanju i suradnji.

Vezano
Vijesti

Prijavite se i sudjelujte na manifestaciji „Tradicija naših starih”

Zanimljivosti

Iduću nedjelju Križevci Beach Party

Vijesti

Od danas posebna regulacija prometa zbog Spravišča

Križevčancije

KRIŽEVČANCIJE “Zona 30” kroz najuži centar čuva sigurnost pješaka,…

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno