Prijavite se i sudjelujte na manifestaciji „Tradicija naših starih”

U sklopu programa obilježavanja 33. obljetnice Koprivničko-križevačke županije sve zainteresirane udruge i OPG-ovi pozvani su pridružiti se manifestaciji „Tradicija naših starih i sajam domaćih proizvoda“ koji će se održati u subotu, 11. travnja 2026. godine od 9 do 17 sati na prostoru Zrinskog trga i gradskog parka u Koprivnici.

Ova manifestacija i ove će godine okupiti brojne udruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te obrtnike s područja županije s ciljem promocije bogate tradicijske baštine Podravine i Prigorja.

Ovogodišnja manifestacija će se uz tradicionalni kulturno-umjetnički program, izlagački i sajmeni dio po prvi puta povezati s festivalom „Gastro Fest“ u organizaciji Udruženje obrtnika Koprivnica te će se prezentacijom gastronomskih specijaliteta različitih regija i bogatim sajmenim dijelom, sjajno nadovezati na „Tradiciju naših starih i sajam domaćih proizvoda“. Subota, 11. travnja će tako na Zrinskom trgu i prostoru koprivničkog gradskog parka ponuditi i objediniti dva značajna događaja te će zasigurno privući velik broj posjetitelja tijekom cijelog dana.

Detalji programa i satnica manifestacija će biti poznati u narednim danima, a svi zainteresirani će se moći predstaviti brojnim posjetiteljima koji će, uvjereni smo, prepoznati gastronomske specijalitete, tradicijske proizvode, kulturnu baštinu i sve ono što Koprivničko-Križevačku županiju čini posebnom.

Prijavnicu za ovu manifestaciju je moguće preuzeti na POVEZNICI, ispunjenu je potrebno poslati do 1. travnja 2026. godine na e-mail adresu zdenka.maric@kckzz.hr.