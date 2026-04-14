Svečanom sjednicom Županijske skupštine proslavljen 33. rođendan Koprivničko-križevačke županije

Svečanom sjednicom Županijske skupštine jučer je u dvorani Domoljub obilježena 33. obljetnica Koprivničko-križevačke županije koja je okupila brojne građane, a na početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal te se osvrnuo na rad Županijske skupštine u proteklom razdoblju.

„Bez obzira na velik broj političkih opcija iz kojih dolazimo, protekli period pokazao je suglasje. Gajim duboko uvjerenje da se svi vodimo idejom dobrobiti naše zajednice, iako to artikuliramo na razne načine. Moje godine i životno iskustvo govore mi da način na koji rade članice i članovi Županijske skupštine ide u korist dobrobiti građana. Dosad smo u znatnoj mjeri pokazali dogovor, a naše uzajamno uvažavanje i poštivanje na konstruktivan način je i bit će standard na koji možemo biti ponosni. U današnje doba to je nažalost više iznimka, nego pravilo. Pred nama su važne odluke i zbog svega navedenog moramo ustrajati na putu koji smo počeli, nipošto ne smijemo razočarati ljude koji su nas izabrali“, istaknuo je predsjednik Pal te zahvalio svima koji su svojim radom, znanjem i predanošću doprinijeli razvoju naše županije, a posebno dobitnicima županijskih priznanja.

Uime prisutnih predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, prigodnim se govorom obratio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić te poručio: „Iscurila nam je kao pijesak kroz prste još jedna godina, godina koja je bila izborna i nosila je u sebi promjene, međutim isto tako ovo je bila godina koja je u potpunosti promijenila svijet i živote koje smo gradili u njemu. Imamo prilike gledati ogroman tehnološki napredak, svemirske letjelice oblijeću mjesec, roboti sudjeluju u najsloženijim medicinskim zahvatima, umjetna inteligencija nam daje odgovore na brojna pitanja i jednadžbe. I sad dolazimo do onoga gdje smo tu mi, Podravina i Prigorje? Realno, premaleni smo da bi okrenuli svjetske tokove, premalena je i cijela Hrvatska, zapravo je pitanje što može i EU. U tim promjenama svijeta kretala je poljoprivreda koja je donijela snažnu industriju i gospodarstvo, razvijao se društveni, kulturni, sportski život, stvoren je kraj kojem dugujemo jednu veliku predanost i jedan veliki ponos. Zato sam siguran, da u jednoj snažnoj pozitivnoj energiji, koliko god bilo teško, zamršeno, Podravina i Prigorje će opet ići snažno naprijed. Kroz gradnju ceste, pruge, vraćanje naše poljoprivrede, razvoj turizma jer imamo bogomdan prostor za to, i ono najvažnije kroz ulaganja za bolje uvjete i život naših učenika i umirovljenika. Jer to je solidarnost, to je srce. Sretan vam rođendan Koprivničko križevačke županije.“

Župan Tomislav Golubić uputio je čestitku stanovnicima županije naglasivši važnost zajedništva i stvaranja primjerenih uvjeta za život po mjeri svakog čovjeka na području Podravine i Prigorja.

„Biti župan Koprivničko-križevačke županije velika je čast, ali istovremeno i velika odgovornost. To je posao koji se temelji na povjerenju, povjerenju koje su nam dali birači i imamo veliku obavezu opravdati ukazano povjerenje. Podravina i Prigorje naš su zavičaj, u kojem smo odrasli, osnovali obitelj, odgajamo našu djecu. Na žalost sve nas je manje, suočavamo se s brojnim problemima današnjice i znamo da ne postoji jednostavno rješenje, ali nije nam dozvoljeno ne pokušati“, istaknuo je župan Golubić.

Upravo zato Županija radi na projektima kako bi komunalna infrastruktura, kvalitetna zdravstvena zaštita, ulaganja u obrazovanje i mlade te socijalna osviještenost bila naša realnost, poručio je župan te naglasio da svako dijete u županiji mora imati jednake uvjete za školovanje, da svaka osoba mora imati pravovremenu, kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu skrb te svaki čovjek u našoj županiji mora biti u mogućnosti živjeti od svog rada.

„Više od 40 milijuna eura ulažemo u gradnju školske infrastrukture, više od 10 milijuna eura ulažemo u infrastrukturu primarne zdravstvene zaštite, pokrenuli smo projektiranje dogradnje Doma za starije i nemoćne u Koprivnici, s 1.2 milijuna eura sufinanciramo izgradnju Centra za starije u Đurđevcu, preko 600 tisuća eura izdvajamo za sufinanciranje smještaja u privatne domove i usluge pomoći u kući kojom se pruža skrb našim starijim sugrađanima u potrebi. Povećali smo sredstva za potporu našim vrijednim poljoprivrednicima, u 2026. ulažemo preko 600 tisuća eura potpora, u turističku infrastrukturu ulažemo preko 20 milijuna eura, a obrtništvo i poduzetništvo pratimo s potporama većim od pola milijuna kuna“, istaknuo je župan te zaključio kako je kvalitetnom suradnjom Županije s općinama, gradovima i državom moguće lakše realizirati projekte koji naš zavičaj čine boljim mjestom za život.

Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik i načelnik Općine Kalinovac Darko Sobota također je uputio čestitke povodom Dana županije.

„Veseli me napredak u infrastrukturi, ali u ulaganju u ljude u svim općinama i tri naša grada. To je ono čemu svi stremimo, pogotovo zbog mladih naraštaja da oni ostanu živjeti ovdje. Nove projekte srdačno i toplo pozdravljam, a svim žiteljima županije čestitam 33. rođendan. Neka vrijeme koje je pred nama bude u duhu zajedništva – uspjet ćemo samo sinergijom općina, gradova i županije, pa i države. Nastojat ćemo da županija ostvari sve svoje ciljeve, u to ne sumnjamo“, rekao je Sobota.

Izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

„Neka uvijek dobro žive Koprivničko-križevačka županija, svi njeni gradovi i općine. Svi se divimo ovom kraju Hrvatske, osobito mi s juga. Vlada na čelu s premijerom Plenkovićem svih je ovih godina svoju suradnju sa županijama, gradovima i općinama razvijala i podržavala poštujući pritom lokalne identitete i radeći na regionalnom razvoju kako bi se smanjivale razlike između hrvatskih krajeva. U ovoj županiji dosad smo uspijevali postići dio tih ciljeva – ovo je županija koja je među onima s najvišim rastom BDP-a. Mnogi su razlozi za to, a uvijek treba poći od ljudi“, istaknula je Vučković.

Okupljenima se za kraj obratio i izaslanik predsjednika RH Zorana Milanovića Orsat Miljenić.

„Posebno pozdravljam naša tri generala, dva ratna Markača i Butorca i jednog generala, mirnodopskog Resslera. Kao što su oni 90-ih stali zajedno i štogod međusobno mislili, bitna je bila sloga, bilo je važno obraniti zemlju i omogućiti ono što danas imamo. Kakva su vremena oko nas, na tome trebamo ponovno raditi. Tu smo gdje jesmo, puno je više pitanja nego odgovora, a kroz današnja izlaganja je rečeno nešto što ovaj kraj možda izdvaja od ostatka Hrvatske i daje nam primjer, ovo je mali kraj, ali uči. Naravno da nećemo isto misliti, no različitost i pokušaj da razumijemo jedni druge, to nam je interes i uspjeh. Župan je govorio o ulaganjima, zadaća države nije da bude uspješno poduzeće, već da svim stanovnicima omogući iste uvjete da bi se sami mogli razvijati i na tome treba raditi“, poručio je Miljenić.

Na sjednici su dodijeljena i županijska javna priznanja koje su uručili predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal i župan Tomislav Golubić, a nagradu za životno djelo dobio je Ivan Zvijerac, dok je Nagrada za promicanje ljudskih prava “Mara Matočec” pripala Marini Švagelj Jažić. Nagrada za promicanje inovatorstva “Marcel Kiepach” dodijeljena je Zlatku Galiću.

Nagrada za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije pripala je Udruzi žena Peteranec i Ozrenu Bogdanoviću, a nagradu za iznimno postignuće primili su Instruktažni centar iz Križevaca te Rukometni klub Podravka. Plaketu župana Koprivničko-križevačke županije primili su Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Koprivnica, tvrtka Pobis te Udruga Pokalnički konjari.

Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije pripale su Krunoslavu Araču, Danijelu Balašku, Dorijanu Deviću, Zdravku Matotanu i Damiru Šesoku kao grupi fizičkih osoba, zatim Udruzi udomitelja za djecu Osmijeh, Katarini Franjo, Društvu žena Đelekovec te doktoru Mansouru El Bahtityju.

Uime dobitnica i dobitnika nagrada i priznanja govorio je dobitnik Nagrade za životno djelo Ivan Zvijerac.

„Reći ću jednu rečenicu Dominica Tešića iz njegove knjige – “Ljubav nije sve na svijetu, ali bez ljubavi sve je ništa”. Ovi ovdje nagrađeni ljudi, a bit će ih i još, imaju određenu crtu u kojoj su “doma”, koju razvijaju i koju vole. To znači puno odricanja i ulaganja vremena, iako to nije imperativ. Bitno je cijeli svoj rad, i profesionalni i amaterski, raditi s izuzetnim zadovoljstvom što je obaveza, ali i cilj. Sve što smo doznali, ponudili smo drugima koji će još to još više razvijati“, naglasio je Zvijerac.

Svečanost su svojim glazbenim nastupima uveličali Petra Cik u pratnji Davida Rožmarića i križevački sastava Kids from the sky, a uz brojne građane svečanosti su nazočili i zamjenik župana Mario Rajn, saborski zastupnici, zastupnici u Europskom parlamentu, državni tajnici, , župani, zamjenici župana i predstavnici županijskih i gradskih skupština susjednih gradova i županija, glavni vatrogasni zapovjednik RH, savjetnici predsjednika RH, gradonačelnici, načelnici, predstavnici akademske zajednice, crkveni uzvanici, predstavnici oružanih snaga, sudstva i policije, predstavnici državnih ustanova, predstavnici županijskih i gradskih ustanova, gospodarstvenici, članice i članovi Županijske skupštine, pročelnici upravnih tijela te brojni predstavnici udruga.