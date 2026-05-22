[FOTO] NK Radnik Križevci osvojio Županijski nogometni kup

Na Gradskom stadionu u Križevcima u srijedu je odigrano finale Županijskog nogometnog kupa koje je okupilo brojne ljubitelje sporta i nogometa, a podršku igračima pružio je i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić. U uzbudljivoj završnici naslov pobjednika osvojili su nogometaši NK Radnik Križevci koji su nakon izvođenja jedanaesteraca svladali NK Koprivnica rezultatom 4:2.

Nakon regularnog dijela susreta rezultat je bio izjednačen, a pitanje pobjednika odlučeno je tek nakon raspucavanja. Na kraju utakmice župan Golubić zajedno s predsjednikom Nogometnog saveza Robert Markulin i križevačkim gradonačelnikom Tomislav Katanović uručio je medalje ekipama te pobjednički pehar osvajačima kupa.