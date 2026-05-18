[FOTO] Predsjednik županijskog SDP-a ponovno Tomislav Golubić, jedna od potpredsjednica Monika Penđak Ružić

Na jučer održanoj Izbornoj konvenciji Županijske organizacije Socijaldemokratske partije (SDP) Koprivničko-križevačke županije za predsjednika je ponovno izabran Tomislav Golubić. Nakon pobjede na prošlogodišnjim lokalnim izborima na kojima je postao prvi SDP-ov župan Koprivničko-križevačke županije, stranački delegati, među kojima i članice i članovi križevačkog SDP-a, očekivano su mu dali podršku za još jedan mandat.

– Veliko hvala svima na ukazanom povjerenju i čestitke svim izabranima! Pred nama je puno posla, ali uz ovakav tim, uvjeren sam da ćemo nastaviti raditi još bolje za napredak naše zajednice i svih naših sugrađana, poručio je Golubić.

Za potpredsjednice županijske organizacije izabrane su nova predsjednica križevačkog SDP-a Monika Penđak Ružić te Ivana Kuštrak iz Virja. Izborom dviju žena na najviše stranačke dužnosti novo vodstvo SDP-a županije daje snažnu podršku aktiviranju žena u politici.

Izabrani članovi Predsjedništva su: Marko Fucak, Siniša Fabijanec, Davor Plahinek, Mario Rajn, Marko Katanović, Davor Tetec, Hrvoje Fuček i Biserka Sitar.

Konvenciji je nazočio i predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić te potpredsjednik SDP-a Hrvatske i potpredsjednik Hrvatskog sabora, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.

Među gostima su bili i saborski zastupnik te predsjednik SDP-a Varaždinske županije i zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Miroslav Marković, predsjednik varaždinskog gradskog SDP-a, predsjednik Foruma mladih SDP-a Hrvatske i predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki, kao i predstavnici SDP-ovih koalicijskih partnera iz HSS-a i HSLS-a.

– Svim izabranima čestitamo i želimo uspješan i produktivan rad. SDP će ovim izborom u našoj županiji ostati najjača i najorganiziranija politička stranka uz nastojanje da pojačamo rad i djelovanje i u onim sredinama gdje dosad nismo obnašali vlast. Ostajemo posvećeni ideji socijaldemokracije i borbi za ljude, poručili su iz križevačkog SDP-a.