Sutra izborna konvencija gradskog SDP-a, informacija o kandidaturama nigdje

Izbornu konvenciju Gradske organizacije Socijaldemokratske partije (SDP) raspisao je odlukom Gradski odbor 23. ožujka, održat će se u ponedjeljak, 27. travnja 2026. godine, a prema informacijama s Facebook stranice SDP-a Križevci navodi se da “sve članice i članovi SDP-a iz našeg grada, sukladno Statutu i Izbornim pravilima, imaju pravo istaknuti kandidature, birati i biti birani”.

Tim tragom poslali smo upit jedinom gradskom vijećniku iz redova SDP-a, Marku Katanoviću, inače vrlo aktivnom na sjednicama Gradskog vijeća, o kandidaturama za predstojeću izbornu konvenciju, koje su se zaprimale do 19. travnja, na što smo dobili kratak odgovor: “Poštovani, sutra nakon održane Konvencije će ići priopćenje prema svima medijima na području Grada i Županije sa svim informacijama”.

SDP Križevci diči se kao najjača stranačka organizacija u Križevcima, jedinici lokalne samouprave u čijem Gradskom vijeću stranaka ima jedva u tragovima, a većinu pozicije, uz Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) i Hrvatsku demokršćansku stranku (HDS), te veliku većinu opozicije, uz SDP, čine nezavisni zastupnici okupljeni oko dva iskusna, bivša stranačka političara i jednog nezavisnog političara koji je novo ime na političkoj sceni od posljednjih lokalnih izbora.

– Ovim izborima otvaramo novo poglavlje u kojem su znanje i energija svakog pojedinca ključni za viziju modernog i solidarnog grada kakvog građanke i građani Križevaca zaslužuju, navodi se na Facebook stranici SDP-a Križevci. U nedostatku informacija o lokalnim kandidatima SDP-a, potencijalna nova imena potražili smo u našim medijskim napisima o imenovanjima od strane koprivničko-križevačkog župana Tomislava Golubića na različite županijske funkcije u proteklih desetak mjeseci:

“Nova predsjednica Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije je Mateja Vrbek, bivša vijećnica u Gradskome vijeću Križevaca i ekonomistica u Komunalnom poduzeću Križevci. … U upravno tijelo Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije kao predstavnici Županije imenovani su Dubravka Kardaš iz Koprivnice za predsjednicu, Maja Hleb iz Koprivnice za članicu i Ivan Jedvaj iz Križevaca za člana. Ana Mušlek sljedeće četiri godine ostaje predsjednica Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, a kao nove članice iz redova osnivača imenovane su Marija Vukobratović i Monika Penđak Ružić.” (3. 10. 2025.)

“Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) Križevci jučer je na Facebooku objavila kako je na sjednici Gradskog odbora i Predsjedništva Gradske organizacije SDP-a Križevci u punopravno članstvo stranke primljen zamjenik župana Koprivničko–križevačke županije Mario Rajn. … U križevačkom SDP-u posljednjih su nekoliko mjeseci imali niz novih učlanjenja, a s Rajnom ističu kako su dobili iskustvo potrebno za sljedeće razdoblje kada će birati i nova vodstva njihovih županijskih, gradskih i općinskih organizacija. Poručili su kako će zajednički graditi političku atmosferu dijaloga i uvažavanja u Križevcima.” (6. 2. 2026.)

Prema informacijama s Facebook stranice SDP-a Koprivničko-križevačke županije dosad je održano nekoliko izbornih konvencija: u petak, 24. travnja 2026. održana je izborna konvencija Općinske organizacije SDP-a Sokolovac, a sljedeći dan subotnja konvencija Općinske organizacije Novigrad Podravski izabrala novo, mlado vodstvo.