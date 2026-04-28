[FOTO] Monika Penđak Ružić nova predsjednica SDP-a Križevci, Mario Rajn jedan od potpredsjednika

U Križevačkom poduzetničkom centru održana je jučer izborna konvencija Socijaldemokratske partije (SDP) Križevci, na kojoj su članice i članovi stranke birali novo vodstvo Gradske organizacije. Za novu predsjednicu križevačkog SDP-a izabrana je Monika Penđak Ružić, a novi potpredsjednici su Mateja Vrbek i Mario Rajn.

Predsjedništvo SDP-a Križevci čine: Monika Penđak Ružić, Mateja Vrbek, Mario Rajn, Ivan Knok i Ivan Premec. Članovi Gradskog odbora su: Višnja Barušić, Tatjana Berend, Mihael Fučkor, Darko Jambreković, Ivka Kajganić, Marko Katanović, Dejan Pernjak, Tomislav Stipić, Siniša Španić, Jelena Velić, Martin Vujić i Marija Vukobratović.

Križevački SDP-ovci poručuju da su ovime izabrali novi smjer njihove stranačke organizacije, a čestitkama su se pridružili gosti na konvenciji, saborski zastupnici Tanja Sokolić i Denis Kralj, predsjednik Gradskog vijeća Grada Vrbovca Krunoslav Sohora te župan i predsjednik SDP-a Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.

– Čestitam Moniki na želji da naš grad usmjeri ka razvoju i odgovornom upravljanju. U meni će imati najveću podršku, SDP Križevci okreće novu stranicu! Čestitam od srca, idemo zajedno!, poručio je na svojoj Facebook stranici zamjenik koprivničko-križevačkog župana i bivši križevački gradonačelnik Mario Rajn.

Monika Penđak Ružić diplomirana je pravnica s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sa završenim usavršavanjem Mini MBA u sklopu programa CROMA Educare pri Hrvatskom udruženju menadžera i poduzetnika CROMA, koji pomaže mladim stručnjacima da u najkraće vrijeme steknu potrebna znanja i vještine upravljanja poslovnim procesima, projektima i timovima.

Vježbenički staž Penđak Ružić odradila je u odvjetničkom uredu u Zagrebu, punih šest godina bila je šefica pravne službe u Radnik d.d., a zatim gotovo dvije godine generalist za ljudske potencijale u zagrebačkom uredu multinacionalne kompanije DS Smith te preko dvije i pol godine menadžerica za ljudske potencijale u Robin d.o.o. Članica je Upravnog vijeća Ljekarne Križevci.

– Hvala dosadašnjem predsjedniku Dejanu Pernjaku na trudu i radu, a novom vodstvu želimo puno uspjeha i konstruktivnih rješenja za naše Križevce!, istaknuto je na Facebook stranici SDP-a Križevci, gdje poručuju “Krećemo zajedno za bolji i jači SDP, za naše Križevce!”