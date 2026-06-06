[FOTO] Prije 22 godine stigao u Križevce, uskoro s “Mundijala” izvještava za HRT

Kad je daleke 2004. godine prvi put stigao u Hrvatsku raditi kao učitelj engleskog jezika, rođeni Amerikanac iz Pittsburgha u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji, diplomirani psiholog Matthew McGrath (45) imao je plan ostati tek šest mjeseci. Tada se javio na oglas “Teach in Beautiful Croatia” i, uz preporuku američkog prijatelja antropologa, koji mu je potvrdio da je Hrvatska najbolja od niza zemalja u kojima je živio, a pogotovo “ako voliš lijepe žene i masno meso”, stigao u Križevce te se zaposlio u Školi stranih jezika “Nika”.

Već u dva-tri mjeseca je, prema vlastitim riječima, naučio osnovni vokabular, a nakon pola godine solidno savladao hrvatski jezik, barem što se kajkavskog narječja tiče, upoznavao sela i krajolike Kalničkog Prigorja, sklopio mnoga prijateljstva i diljem Križevaca i okolice bio poznat kao “Metju” ili Matija Amerikanac. Nakon Križevaca seli u Zagreb, gdje je najprije predavao po školama, a zatim se zaposlio u korporativnom sektoru, gdje je menadžere podučavao komunikacijskim vještinama.

U Zagrebu ga je standardni hrvatski jezik naučio Anto Jukić, cimer iz Križevaca bosanskih korijena. Kao veliki obožavatelj jazza obilazio je klubove, upozavao muzičare na jazz sceni, pa čak i jedno vrijeme 2010. sam imao jam sessione u zagrebačkom rock klubu Tituš. Nastupao je i u duetu s križevačkom kantautoricom Sonjom Mrnjavčić, inače moderatoricom gostovanja glazbenih velikana u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, glazbenom urednicom i voditeljicom niza zagrebačkih kulturnih programa.

Tijekom Sarajevo Film Festivala upoznao je buduću suprugu Nataliyu Vorobyovu, rođenu Ukrajinku iz Kijeva koja je tada, slobodnog duha kao i Matthew, već tri godine putovala po svijetu, a Sarajevo odabrala kao mjesto življenja. Niti godinu dana nakon Sarajeva i života u Zagrebu rodila im se prva kći, i to u Grazu prema želji supruge, a 2015. zbog ekonomski nepovoljne situacije sele u Berlin, gdje se Matthew zapošljava u kompaniji za razvoj računalnih igara. Nakon četiri godine i povratka u Zagreb zaposlio se ponovno kao poslovni trener za menadžere.

Nakon otkaza koji je dobio kao tehnološki višak, Matthew je s obitelju krenuo tražiti kuću u istočnoj Hrvatskoj, a smjestili su se u selu Zmajevac u baranjskoj općini Kneževi Vinogradi. Kako je Matthew već krenuo s influencerskim aktivnostima na Internetu, najprije na mreži LinkedIn gdje je pisao o vodstvu i menadžmentu te stekao određeni broj pratitelja, pravu je popularnost doživio na Tik Toku (metju_media), Instagramu (metju.media), YouTubeu (metju_media) te Facebooku (metju.media), gdje srdačnim, iskrenim i duhovitim video ulomcima postaje pravi promotor ruralne Hrvatske, a posebno Slavonije i Baranje.

Kako mu početkom prošle godine Hrvatska nije produljila dozvolu za boravak ni na temelju minimalne plaće u lokalnoj tvrtki jer nije radio deficitarne poslove niti na temelju vlasništva kuće u Zmajevcu, iako je s obitelju želio trajno ostati u Baranji, Matthew se s obitelji najprije privremeno preselio u rodni Pittsburgh, čemu se najviše radovala njegova majka. Uporan i nepokolebljiv, Matthew je nastavio pratiti hrvatsku zajednicu u Pittsburghu i Hrvatsku bratsku zajednicu diljem SAD-a te snimati vrlo informativne, poučne i zabavne priloge kojima je prikazivao povijesne i kulturološke poveznice Hrvatske i Amerike.

Zahvaljujući Matthewovom autentičnom influencerskom radu, nedavno ga je angažirala Hrvatska radiotelevizija (HRT) kao izvjestitelja s nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva, koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u 16 gradova SAD-a, Meksika i Kanade. Družit će se s navijačima i zajednicama hrvatske dijaspore u Dallasu, Torontu i Philadelphiji, odnosno ovisno o daljnjem prolasku hrvatske reprezentacije, a veseli se i utakmici BIH protiv Kanade u Torontu. Prije angažmana, za domaću zadaću obišao je bazni kamp i mjesto boravka hrvatske reprezentacije u Aleksandriji, savezna država Virginia, i snimio reportažu koja mu je osigurala posao.

No, to mu nije prvi put u ulozi izvjestitelja s “Mundijala”, još 2006. u Njemačkoj radio je kao prevoditelj hrvatskog jezika za japansku televiziju “TV Asahi” jer su Japan i Hrvatska bili u istoj skupini. Tada su 19 dana putovali po Njemačkoj, gledali utakmice, spavali po hotelima i pratili reprezentacije, kaže Matthew, najbolji posao koji je ikad imao. Za portal BaranjaInfo.hr nedavno je izjavio u svom šaljivom stilu: “Očekujem da Hrvatska dođe do finala, jer ću tako duže zadržati posao na HRT-u!”

Još prije dolaska u Hrvatsku i Križevce, a nakon fakulteta, Matthew je godinu dana živio u New Yorku i pohađao glumačku akademiju, a osnovne njemačkog jezika savladao je u ljetnom kampu. Danas govori pet jezika – engleski, hrvatski, španjolski, njemački i ruski, a supruga čak osam. Druga im se kći rodila u Berlinu, treće dijete – sin u Hrvatskoj, i to u njihovom stanu u Zagrebu, a najmlađa kći za Uskrs ove godine u Meksiku, u lučkom gradiću Telchac Puerto na poluotoku Yucatan, njihovoj trenutnoj adresi stanovanja koju su odabrali jer je kći po rođenju dobila državljanstvo, na temelju čega bi i oni mogli riješiti stalni boravak.

Američki glumac, producent i redatelj John Malkovich hrvatskog porijekla nedavno je dobio hrvatsko državljanstvo te se pojavljuje u najavnom sportu promotivnog filma “I hear it’s beautiful” o hrvatskom turizmu za aktualnu turističku sezonu. Matthew McGrath na društvenim mrežama već dvije godine kontinuirano promovira hrvatske krajeve i tradiciju, lokalne običaje i obrte, ljude i njihove sudbine, a njegova obitelj bila je potpuno integrirana u život i kulturu malog baranjskog sela, mjesta koje vapi za novim žiteljima. Njegov je slučaj prilika hrvatskoj državi da uistinu pokaže kako joj je stalo do razvoja ruralnih sredina i demografske obnove, a dodjela hrvatskog državljanstva bila bi pravi potez u tom smjeru.