Prvašići i vrtićanci pokazali vozačke vještine na akciji Sigurno u prometu s HAK-om

Djeca iz vrtića i prvih razreda osnovnih škola sudjelovala su jučer u prometno-edukativnoj akciji Sigurno u školu s HAK-om, koju svake godine povodom početka nastave organizira križevački HAK na Strossmayerovom trgu. Mali vozači pokazali su svoje vještine u savladavanju poligona, a na cilju ih je dočekao poklon HAK-a i Policijske postaje. U programu su nastupili Gradski puhački orkestar Križevci i Križevačke mažoretkinje.

Učenike i vrtićance pozdravili su tajnik AMK Križevci Stjepan Peršin, gradonačelnik Tomislav Katanović i načelnik Policijske postaje Križevci Ivan Pukec. Svi oni uputili su apel svim vozačima da budu odgovorni u prometu i da paze na najmlađe, ali i naglasili kako je djecu najvažnije naučiti sigurnosti i zaštiti, prvenstveno nošenjem kaciga i poštivanjem prometnih pravila.