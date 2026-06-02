COSMIC: završni ciklusi radionica za učenike i početak Ljetne škole

Lipanj u sklopu projekta COSMIC donosi završni ciklus besplatnih obrazovnih aktivnosti prije ljetne stanke. Astronomsko društvo Perzeidi, u suradnji s partnerima, tijekom prve polovice mjeseca nastavlja provoditi radionice i predavanja za djecu i učenike u Zagrebu i Križevcima, dok će kraj mjeseca obilježiti početak posebnog programa za najmlađe – Ljetne škole „Učenje kroz igru“.

RADIONICE ZA DJECU I UČENIKE

Mala škola astronomije namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja o svemiru. Kroz predavanja, razgovore i praktične primjere polaznici upoznaju osnovne astronomske pojmove, nebeska tijela i svemirske pojave te razvijaju razumijevanje suvremenih astronomskih istraživanja.

Program se provodi u Zvjezdarnici Zagreb i Kozmološkom centru u Križevcima.

Uvod u digitalno stvaralaštvo namijenjen je srednjoškolcima zainteresiranima za kreativni rad u digitalnom okruženju. Kroz praktične aktivnosti polaznici razvijaju vizualnu pismenost, upoznaju principe dizajna i stječu iskustvo rada s digitalnim alatima.

Radionice se održavaju ponedjeljkom u 19:30 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Osnove programiranja uvode polaznike u svijet računalnog razmišljanja i programiranja. Kroz praktične zadatke upoznaju osnovne koncepte te razvijaju vještine rješavanja problema koristeći programski jezik Python.

Radionice se održavaju petkom u 19:30 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Istraživanje prirode kroz eksperimente, promatranje i raspravu približava polaznicima teme iz fizike, kemije i biologije te potiče znanstveni način razmišljanja i istraživanja.

Program se održava subotom u 13 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Kozmos za mlade ciklus je predavanja posvećen suvremenim spoznajama o svemiru, njegovoj strukturi, nastanku i razvoju. Program mladima približava neka od najzanimljivijih pitanja moderne astronomije i kozmologije.

Program se održava utorkom u 17 sati u Zvjezdarnici Zagreb.

Navedeni programi održavat će se do sredine lipnja, nakon čega slijedi ljetna pauza.

LJETNA ŠKOLA „UČENJE KROZ IGRU“

Krajem lipnja započinje petodnevna Ljetna škola „Učenje kroz igru“, namijenjena djeci od 3 do 7 godina, koju Astronomsko društvo Perzeidi organizira u suradnji s partnerom na projektu, Gradskom knjižnicom Franjo Marković u Križevcima.

Program je osmišljen kako bi kroz priče, kreativne radionice, eksperimente, igre i istraživačke aktivnosti djeci približio svijet znanosti, prirode i svemira na njima prilagođen i zabavan način. Poseban naglasak stavljen je na razvoj kreativnosti, suradnje, motoričkih vještina i znatiželje.

Ljetna škola traje od 29. lipnja do 3. srpnja.

Za sudjelovanje u programima potrebna je prethodna prijava, a broj mjesta je ograničen. Prijave se zaprimaju do popunjavanja kapaciteta za svaku radionicu.

Prijaviti se možete putem službene stranice projekta:

cosmic.kozmoloski-centar.hr

JAVNA DOGAĐANJA

U lipnju se nastavlja i program javnih događanja namijenjenih svim zainteresiranim građanima.

Promatranje nebeskih fenomena održat će se 13. lipnja u 10 sati na Trgu Antuna Nemčića u Križevcima. Posjetitelji će imati priliku promatrati Sunce kroz teleskop opremljen posebnim zaštitnim filtrom te uz stručno vodstvo saznati više o našem najbližem zvjezdanom susjedu.

Sudjelovanje na događanju je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane posjetitelje.

Kalendar svih događanja u lipnju:

“COSMIC” predvodi Astronomsko društvo Perzeidi u suradnji sa školama, Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, drugim organizacijama civilnog društva posvećenima znanosti i obrazovanju te Gradskom knjižnicom “Franjo Marković” Križevci i Gradom Križevcima. Projekt COSMIC (SF.2.4.06.04.0129) traje tri godine te ga u iznosu od 299.541,71 eura sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.