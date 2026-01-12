Bibliobus Križevci bez naplate članarine u novoj godini

Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci donijela je odluku da se članarina za korištenje bibliobusne službe više ne naplaćuje. Odluku je sredinom prosinca prošle godine donijelo Upravno vijeće Gradske knjižnice kako bi knjižnične usluge bile dostupnije svim građanima, posebno djeci u manjim i udaljenim mjestima. Bibliobus tako omogućuje lakši pristup knjigama, znanju i kulturi, a njihov rad prepoznat je i kao primjer dobre prakse na nacionalnoj razini!

Prilikom donošenja ove odluke pozvali su se na stavak 3. i 7. Standarda za narodne knjižnice u RH (NN 17/19 i 98/19), IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice, Manifest za narodne knjižnice i praksu u drugim knjižnicama u našoj županiji: Knjižnica Koprivnica, Đurđevac i Virje gdje se unazad više godina ne naplaćuje usluga godišnjeg učlanjenja u knjižnice i u Koprivnici gdje nema naplate članarine u bibliobusu.

Bibliobusi nadopunjuju fond školske knjižnice i vrtića, osobito u manjim ili udaljenijim sredinama gdje školske knjižnice imaju ograničen prostor ili broj naslova. Oni omogućuju djeci koja nemaju priliku samostalno posjetiti narodnu knjižnicu u gradu da ipak ostvare pristup znanju, idejama, kulturi i informacijama, što je jedno od njihovih osnovnih prava.

Koprivničko-križevačka županija kontinuirano podupire rad koprivničkog i križevačkog bibliobusa koji omogućuju da svi stanovnici naše županije imaju pristup kvalitetnim knjižničnim uslugama i građi. Naši županijski bibliobusi stoga imaju važnu ulogu u poticanju čitanja, različitih vrsta pismenosti i razvoja interesa za knjigu, osobito u sredinama u kojima učenici nemaju svakodnevni pristup knjižnicama.

Ministarstvo kulture i medija iniciralo je izradu Programa razvoja mreže pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj za desetogodišnje razdoblje od 2023. do 2032., strateškog dokumenta kojim se određuje smjer razvoja pokretnih knjižnica i način njegove realizacije. U četvrtom poglavlju, Vizija razvoja za desetogodišnje razdoblje od 2023. do 2032.” kao pozitivan primjer navodi se rad križevačke bibliobusne službe.

“Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci knjižnica je od osobite (strateške) važnosti za realizaciju mreže pokretnih knjižnica u Koprivničko-križevačkoj županiji zahvaljujući svojem zemljopisnom i prometnom položaju te materijalnim i stručnim kapacitetima, kao i dokazanoj održivosti uspostavljene bibliobusne službe.”

Rad bibliobusne službe većim dijelom financira Koprivničko-križevačka županija, a dodatno sufinanciraju Grad Križevci i okolne općine koje bibliobus obilazi te svima zahvaljuju na podršci.