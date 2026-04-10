“Kolibrići” premijerno izveli predstavu “Zeko traži mamu”

Dramska družina „Kolibrići“ je u četvrtak 9. travnja 2026. u prepunoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci premijerno izvela novu predstavu za djecu Zeko traži mamu, prema dramskom tekstu Mire Gavrana.

Topla je to priča o malom zečiću koji luta velikom šumom u potrazi za svojom davno izgubljenom mamom. Na tom putu nailazi na razne šumske stanovnike i uzbudljive pustolovine.

Predstavu u trajanju od 30 minuta, namijenjenu djeci vrtićke i predškolske dobi, izveli su glumci: Lada Krušić (zeko), Tea Sekelj (lovac), Marijana Tvorić (ježica), Leona Božičević (lisica), Marko Sekelj (vuk) i Rea Miklobušec (zekina mama). Rekvizite, gljive i panj, izradili su Una Babić i Matija Vrhovec. Tekst i glazbu za predstavu obradila je i prilagodila voditeljica dramske družine Sanja Marković, za rasvjetu je odgovoran Lovro Janeš, a koordinatorica programa je Marina Vidović Krušić.

„Kolibrići“ od srca zahvaljuju svojoj vjernoj publici na posjetu: djeci i odgojiteljima iz Dječjeg vrtića „Zraka sunca“, učenicima prvog razreda OŠ Ljudevita Modeca i njihovoj učiteljici Vanji Konfic, članovima Udruge „Maslačak“, roditeljima mladih glumaca i svima koji su došli.

S obzirom na veliki interes za ovu predstavu, uskoro planiraju novu izvedbu te vas pozivaju da pratite najave na mrežnoj i društvenim stranicama knjižnice i, naravno – u medijima!

Rad dramske družine „Kolibrići“ financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.