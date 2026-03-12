U petak predavanje Zorana Vakule u Gradskoj knjižnici

Ogranak matice hrvatske u Križevcima i Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci u sklopu novog ciklusa “Matica za mlade” pozivaju na predavanje O vremenu, klimi i još koječemu. Predavanje će održati naš poznati meteorolog Zoran Vakula u petak, 13. ožujka s početkom u 17 sati.

Zoran Vakula predavanje najavljuje na sljedeći način: Je li Hladno pivo u pravu kada pjeva: “Nije sve tako sivo”, ili nam je stanje s vremenom i klimom još “sivije” pa TBF opravdano zaključuje: “U, nema nam pomoći”, a Rundek se pita: “Što čovjeku radi vrijeme…“. Neki pak putnik, nasljednik poznatog Preradovićevog, analizirajući klimu na Zemlji s razlogom bi se mogao i sada zapitati: “Bože mili kud’ sam zaš’o…”. (Ne)vrijeme, prognoze, meteoalarmi, globalno zatopljenje i klimatske promjene godinama pune medijski prostor. Opravdano? Prema nekima: “Da!”, prema drugima: “Ne!”, a ima i onih s odlučnim: “Možda…”.

Premda i u meteorologiji vrijedi ono: “Istina je voda duboka.”, neprijeporno je neuobičajenih vremenskih događanja – naglih zahladnjenja, zatopljenja, tuča – i uličnih i iz oblaka, olujnih vjetrova i koječega drugoga bilo i prije, ali subjektivni je dojam mnogih, koji potvrđuju i objektivne statističke analize na dugim nizovima podataka, kako su meteorološki ekstremi sve češći i žešći. Hoće li se taj trend nastaviti? Klima li se klima? Možemo li i što učiniti?

Tijekom predavanja ukratko će se pokušati predstaviti važnost i mogućnosti meteorologije, osobito prognoza i upozorenja. Spomenut će se problematika klimatskih promjena i globalnog zatopljenja, neki mogući scenariji i posljedice, te aktivnosti koje se mogu poduzeti pokušavajući barem djelomično umanjiti problem. Pritom će se naglasiti važnost ne samo onog Donne-ovog: “Nijedan čovjek nije otok, sasvim sam za sebe”, nego i Lorcinog: “Zeleno, što volim zeleno…”.

Zoran Vakula (1970.), dipl. ing. fizike, nakon osnovne škole u Pitomači, srednje u Virovitici i PMF-a u Zagrebu, te skoro 19 godina paralelnog rada u Državnom hidrometeorološkom zavodu i Hrvatskoj radioteleviziji u Zagrebu, od 2013. godine radi „samo“ kao urednik i meteorolog HRT-a. Meteorologija, osobito vremenska prognoza, posao mu je i hobi. Osmislio je HRT METEO aplikaciju za pametne mobilne telefone – jedinstvenu u svijetu po subjektivnim vremenskim prognozama, napisao stotine znanstveno-

popularnih tekstova te održao nešto manje predavanja u Hrvatskoj i izvan nje. Promotor je meteorologije i putem meteostripa, meteokarikatura, meteoslikovnica, filmova i TV serija, u posljednje vrijeme i kazališnih predstava, a nekada čak i putem plesa! Vlasnik je Naklade Vakula.

Razvio je seriju meteoslikovnica “Vremenaste priče” za djecu, s ciljem približavanja meteoroloških pojmova najmlađima. Do sada je izdao više naslova poput: Vjetropirasta, Oblačasta, Sunčasta, Pahuljasta, Kapljičasta, Munjasta, Tornadasta, Dugasta, Pretežno vedro, Vjerske teme i vrijeme.

Vjerujemo kako će ovo gostovanje Zorana Vakule u Križevcima u organizaciji Ogranka matice hrvatske u Križevcima i Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci približiti meteorologiju zainteresiranim građanima.