Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1554

Dr.sc. Saša Ceci na 10 dana astronomije u Daruvaru 19. travnja 2026. (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo prvih dvadesetak minuta predavanja dr.sc. Saše Cecija na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 19. travnja ove godine na temu Istraživanje tamne tvari i tamne energije.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Maša i Medoslav Detektivski: Slučaj nestalog cvijeta Kristyne Litten, na polici stripova Čelični alkemičar = Fullmetal Alchemist Hiromu Arakawe, na odjelu beletristike Mini horor Barbi Marković, a na stručno-znanstvenom odjelu Informacijska moć: Nova paradigma digitalne odgovornosti Marije Gombar.



Na današnji datum rođeni su George Stephenson, Branko Lustig, Primož Trubar, Norbert Neugebauer i Johnny Depp. Završio je Bečki kongres, ubijen je Otokar Keršovani i proglašen je hrvatski nacionalni park Sjeverni Velebit. Umrli su Klaudija Oktavija, Neron, Charles Dickens i Janko Ibler.



U Vijestima Krugova govorimo o Europskim danima arheologije, o 50. godišnjici filma Vlak u snijegu te o 150. godišnjici opere Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo večerašnju konjunkciju Venere i Jupitera, sutrašnji maksimum Arietida, pripremu Astronomskog društva Perzeidi za izlet u Španjolsku na potpunu pomrčinu Sunca na koju s Perzeidima mogu ići i zainteresirani ljubitelji te pojave i astronomije, a najavljujemo i skorašnje Dane meteorita Križevci s vrhunskim predavačima, nekima čak i svjetski poznatim.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Carla Nielsena, Jona Lorda, Otta Nicolaija, Johna Fogertyja, grupa Deep Purple, The Moody Blues, Parni valjak, te iz filmova Gladijator i Schindlerova lista.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1554 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 9. lipnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/

