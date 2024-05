Slavni skijaš o svojoj jedriličarskoj avanturi

Skijanje je nekad bila borba protiv planine, kao što je jedrenje borba s oceanom, jednostavno je usporedio svoje dvije ljubavi jedan od najboljih hrvatskih sportaša u povijesti Ivica Kostelić u filmu “Transat”, koji je prikazan sinoć u križevačkom kinu u sklopu 20. Culture Shock Festivala u organizaciji udruge P.O.I.N.T. Nakon olimpijskih medalja, malih i velikih Kristalnih globusa, naš alpski skijaš je snježne padine zamijenio morskim prostranstvima i u jedrenju ostvario uspjehe.

Jedan takav pothvat, kad je 17. mjestom u konkurenciji 45 posada Klase 40 završio pustolovinu na transatlantskoj regati “Jacques Vabre”, Kostelić je zabilježio u filmu “Transat”. Sam je snimao pustolovinu preko Atlantika i dogodovštine koje su on i francuski koskiper Calliste Antoine 2021. doživjeli na brodu simboličnog naziva “Croatia Full of life” od Europe do Martiniquea. Cilj im je bio plasirati se među dvadeset dvije posade i ispunili su ga, a u jednoj etapi bili su čak na petome mjestu.

Što jedu, koliko spavaju, kako se bore s morskim travama, puknutim jedrima i višemetarskim valovima koji ih šamaraju usred noći – sve to je uspio ispričati uz zadivljujuće kadrove i zastrašujuće prizore sila prirode. Oni najteži i najizazovniji dijelovi dvadeset dva dana duge avanture (kad je ključna bila brzina, odlučnost i spretnost) nisu ni prikazani jer su na brodu bili samo Ivica i Calliste, pa takve trenutke nije imao tko snimiti.