Veleban uspjeh: Košarkaši križevačke Gimnazije prvaci su Hrvatske!

Fenomenalne vijesti stigle su nam sa završnice prvenstva Hrvatske za srednjoškolce u 3×3 košarci. Muška ekipa Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog iz Križevaca postala je prvak Hrvatske!

Momčad je igrala u sastavu Fabijan Gužvinec, Matija Antolić, Bruno Pukec i Petar Filipović. U finalu su bili bolji od ekipe Olimpija 1908 Karlovac rezultatom 17-13, dok su u polufinalu nadigrali Bjelovarčane s tijesnih 21-19. U grupnoj fazi pobijedili su momčadi iz Varaždina (19-14) i Siska (11-9), a u četvrtfinalu su pregazili Riječane s visokih 21-6.

Fabijan Gužvinec izabran je za najkorisnijeg igrača natjecanja.

Spomenimo i da je 3×3 košarka najbrže rastući momčadski olimpijski sport na svijetu. U Križevcima uživa veliku popularnost, ponajviše zahvaljujući kultnom turniru Crosscity Buckets, koji će ovog ljeta (19. i 20. lipnja) doživjeti svoje 14. izdanje, kao i zahvaljujući entuzijastima iz KK Radnik Križevci, koji već godinama tijekom ljetne sezone imaju svoje 3×3 momčadi u raznim kategorijama.