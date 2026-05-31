Križevci ugostili najbolju košarku: Juniori Radnika dostojno parirali elitnim hrvatskim klubovima

Košarkaški klub Radnik Križevci imao je iznimnu čast i odgovornost organizirati Skupinu 1 poluzavršnice Prvenstva Hrvatske za juniore (U-19). Ulaskom među 16 najboljih ekipa u državi, naši su mladići ostvarili veliki uspjeh, a Križevci su na tri dana bili središte vrhunske omladinske košarke.

Uz domaćina Radnik, na turniru su sudjelovale renomirane ekipe KK Cibona (Zagreb), KK Alkar (Sinj) te KK Dubrovnik. Kroz tri dana intenzivnih i borbenih utakmica, publika je imala priliku uživati u sjajnim potezima budućnosti hrvatske košarke. Cibona je opravdala ulogu favorita i s tri pobjede osigurala završnicu, dok su naši mladići, pod vodstvom trenera Ivana Svobode, unatoč tri poraza pokazali borbenost te da se kroz periode igre mogu nositi s najboljima.

U nastavku donosimo detaljan pregled rezultata i strijelaca po danima.

1. DAN

Turnir je Radnik otvorio protiv zagrebačke Cibone. Iako je prvoligaška kvaliteta gostiju presudila, Radnikovci su pružili odličan otpor, posebice Fržović i Jašarović. U drugoj utakmici dana Dubrovnik je slavio protiv Alkara na krilima Vinčića i Gašparca.

KK Radnik Križevci – KK Cibona Zagreb 63:98

KK Radnik U19: Fržović L. 14, Jašarović K. 11, Gužvinec F. 9, Beljo J. 9, Katanović D. 6, Antolić M. 4, Pukec B. 4, Jašarović L. 2, Bogdanović L. 2, Kuzel F. 2, Skalički J. 0, Gatarić T. 0. Trener: Svoboda I.

KK Cibona U19: Perić Z. 20, Delalija I. 20, Burek B. 14, Dorotić P. 12, Garac A. 11, Šimundža L. 7, Bačani M. 7, Seba A. 3, Bubalo B. 2, Ćosić A. 2. Trener: Rački E.

KK Alkar Sinj – KK Dubrovnik 71:83

KK Alkar U19: Domazet E. 32, Šipić M. 12, Jandrek M. 9, Župić H. 8, Buljan F. 6, Runje L. 4.

KK Dubrovnik U19: Vinčić L. 16, Gašparac M. 15, Prlj I. 13, Bačić M. 11, Vrtikapa L. 8, Bijelić J. 8, Salatić L. 6, Šipka L. 4, Šiljeg B. 2.

2. DAN

Drugog dana natjecanja Radnik je odigrao napetu utakmicu protiv Dubrovnika. Do samog kraja bili su im za vratom uz sjajne role Gužvinca i Antolića, no šira klupa Dubrovčana na kraju je presudila. U ranijem terminu, Cibona je upisala još jednu uvjerljivu pobjedu protiv Alkara.

KK Cibona Zagreb – KK Alkar Sinj 98:61

KK Cibona U19: Burek B. 20, Perić Z. 19, Dorotić P. 18, Garac A. 12, Bubalo B. 7, Šimundža L. 7, Seba A. 7, Delalija I. 5, Ćosić A. 2, Bačani M. 1.

KK Alkar U19: Domazet E. 19, Župić H. 11, Šipić M. 8, Jandrek M. 7, Buljan F. 7, Milanović M. 6, Modrić N. 3.

KK Radnik Križevci – KK Dubrovnik 65:78

KK Radnik U19: Gužvinec F. 15, Antolić M. 15, Fržović L. 7, Jašarović L. 7, Beljo J. 7, Jašarović K. 6, Kuzel F. 4, Katanović D. 4. Trener: Svoboda I.

KK Dubrovnik U19: Salatić L. 15, Vinčić L. 12, Vrtikapa L. 12, Šipka L. 12, Gašparac M. 10, Šiljeg B. 7, Bijelić J. 6, Bačić M. 4. Trener: Kunce D.

3. DAN

Posljednji dan donio je pravu dramu protiv Alkara iz Sinja. Juniori Radnika dali su zadnji atom snage: M. Antolić i K. Jašarović zabili su po 18, a Fržović 16 poena, no nevjerojatna šuterska večer Alkarovog Domazeta (36 poena) odnijela je pobjedu na stranu Sinjana. Cibona je u prvoj utakmici dana potvrdila dominaciju protiv Dubrovnika.

KK Dubrovnik – KK Cibona Zagreb 62:109

KK Dubrovnik U19: Gašparac M. 14, Bijelić J. 11, Prlj I. 10, Bačić M. 7, Vinčić L. 7, Salatić L. 6, Vrtikapa L. 4, Šipka L. 3.

KK Cibona U19: Dorotić P. 19, Garac A. 17, Seba A. 16, Perić Z. 14, Katanović B. 11, Burek B. 9, Šimundža L. 9, Delalija I. 7, Ćosić A. 4, Bačani M. 3.

KK Radnik Križevci – KK Alkar Sinj 76:86

KK Radnik U19: Antolić M. 18, Jašarović K. 18, Fržović L. 16, Gužvinec F. 10, Jašarović L. 5, Beljo J. 3, Bogdanović L. 2, Kuzel F. 2, Pukec B. 2. Trener: Svoboda I.

KK Alkar U19: Domazet E. 36, Buljan F. 14, Šipić M. 13, Runje L. 12, Jandrek M. 9, Župić H. 2. Trener: Kanaet D.

– KK Radnik Križevci ovim putem želi od srca zahvaliti svim navijačima koji su pohodili dvoranu i bodrili naše mlade košarkaše. Hvala i svim sportskim prijateljima iz Zagreba, Sinja i Dubrovnika na fer i korektnoj borbi. Biti među 16 najboljih u državi i ugostiti ovakve sportske institucije golem je poticaj za daljnji rad našeg omladinskog pogona. Ponosni smo na naše juniore i trenera koji su dostojno prezentirali klub i grad Križevce na nacionalnoj sceni!, poručili su iz križevačkog kluba.