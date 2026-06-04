Damjan Katanović pozvan na pripreme Muške U14 reprezentacije Hrvatske

Košarkaški klub Radnik s velikim zadovoljstvom objavljuje kako je njihov igrač Damjan Katanović odabran za sudjelovanje na pripremama Muške U14 reprezentacije Hrvatske, koje će se održati u Ludbregu od 5. do 7. lipnja 2026. godine. Ovaj poziv je značajno priznanje Damjanovom talentu, radu i predanosti, ali i potvrdu kvalitetnog rada Košarkaškog kluba Radnik u razvoju mladih sportaša. Uvrštenje među najbolje igrače svoje generacije još je jedan pokazatelj da sustavan rad i ulaganje u mlade košarkaše donose vrijedne rezultate.

– U klubu smo iznimno ponosni na Damjanov uspjeh te vjerujemo kako će mu sudjelovanje na reprezentativnim pripremama pružiti dragocjeno iskustvo i dodatni poticaj za njegov daljnji sportski razvoj, poručuju iz uprave kluba, a čitav klub upućuje iskrene čestitke Damjanu Katanoviću na ovom velikom postignuću te mu želi uspješne pripreme, puno sportskih izazova i uspjeha u dresu hrvatske reprezentacije.