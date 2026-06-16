Spektakl u centru Križevaca: 14. Crosscity Buckets prvi puta na glavnom gradskom trgu

Bliži se 14. izdanje 3×3 košarkaške manifestacije Crosscity Buckets, koja će se ove godine po prvi put održati na središnjem gradskom trgu – Trgu Josipa Jurja Strossmayera u Križevcima.

Tijekom dva dana programa, u petak 19. lipnja i subotu 20. lipnja 2026., posjetitelje očekuje bogat sportski i zabavni sadržaj, uz vrhunsku 3×3 košarku i atmosferu u samom srcu grada.

Prvi dan turnira, petak 19. lipnja, donosi natjecanja mlađih muških dobnih kategorija (U14, U16 i U21), turnir seniorki te revijalnu utakmicu U9 selekcije. Subota, 20. lipnja, rezervirana je za U18 turnir i revijalnu utakmicu M11 kategorije, nakon čega slijedi vrhunac vikenda – seniorska Elite kategorija koja okuplja najbolje 3×3 ekipe iz regije i šire. Oba dana program počinje od 10 sati.

Ovogodišnje izdanje dodatno dobiva na značaju jer je turnir dobio status Lite Quest u okviru službenog FIBA 3×3 sustava. Pobjednička ekipa osigurava plasman na dva prestižna međunarodna turnira – World Tour u Lausannei (Švicarska) i Challengeru u Novom Sadu (Srbija).

U Križevcima će nastupiti i brojne međunarodne ekipe iz Srbije, BiH, Francuske, Italije, Irske i Mađarske, uz najbolje hrvatske sastave.

Uz sportski dio, organizatori su pripremili bogat popratni sadržaj za sve posjetitelje. Za glazbenu atmosferu tijekom oba dana zaduženi su DJ Froever i DJ Soul, dok će publiku zabavljati plesna skupina Universe Dance Crew.

Poseban spektakl subotnjeg programa bit će nastup mađarske akrobatske skupine Face Team Acrobatic Show, poznate po atraktivnim zakucavanjima i akrobatskim košarkaškim izvedbama.

Tijekom manifestacije održat će se i graffiti jam radionica, a posjetitelji će oba dana moći uživati u ponudi hrane i pića te dodatnim iznenađenjima koja će biti naknadno objavljena.

Organizator Udruga Ulica, To Smo Mi i suorganizator KK Radnik Križevci pozivaju sve građane Križevaca i okolice da dođu na Trg Josipa Jurja Strossmayera, podrže sportaše i budu dio jedinstvene atmosfere koja već 14 godina okuplja ljubitelje 3×3 košarke i urbane kulture.