FOTO Košarkaški entuzijasti počastili Križevce najspektakularnijim Crosscity Bucketsom dosad

Četrnaesto izdanje kultnog 3×3 turnira Crosscity Buckets ponovno je pomaknulo granice. Križevački košarkaški entuzijasti okupljeni u udrugu Ulica, To Smo Mi i Košarkaški klub Radnik Križevci, priredili su dosad neviđeni sportski spektakl u središtu grada na Strossmayerovom trgu, a pored košarke, vrhunac je bio nastup svjetski poznate akrobatske skupine Face Team iz Mađarske, koja je po prvi puta nastupila u Hrvatskoj. Uz njih, publiku su zabavljali Universe Dance Crew, vrhunski glazbeni program za koji su bili zaslužni DJ Soul i DJ Froever, a za najmlađe su bile pripremljene i radionice crtanja grafita, kao i dvije igre u organizaciji Komunalnog poduzeća Križevci.

Kroz dva dana sjajnih košarkaških prezentacija, ali i vrlo bogatog popratnog programa, brojni posjetitelji mogli su uživati ne samo u sportskoj manifestaciji, već i u urbanoj kulturi predstavljenoj kroz sjajnu muziku, performanse, radionice.

„Poseban naglasak bio je na urbanoj kulturi i njezinom približavanju mladima. Imali smo radionicu crtanja grafita, nastupe plesne i break-dance skupine, renomirane DJ-e koji su puštali glazbu povezanu s 3×3 košarkom i općenito košarkaškom kulturom. Također, bilo nam je jako bitno jedan cijeli dan posvetiti mlađim kategorijama kako bi upoznali ovaj sport još bolje“, kazao je u ime organizatora Tomislav Maslić, predsjednik udruge Ulica, To Smo Mi i sportski direktor i tajnik KK Radnik.

Turnir je trajao dva dana, 19. i 20. lipnja. Prvi dan bio je rezerviran za turnire mlađih katerogija. Kod dječaka do 14 godina, slavlje je odnijela ekipa 3×3 Radnik Križevci, koja je s 14-12 u finalu pobijedila 3×3 Osijek Rulla. Treće mjesto pripalo je bjelovarskom Boriku, a četvrti su bili momci iz Koprivnice. MVP turnira bio je Damjan Katanović iz Radnika.

Turnir za dječake do 16 godina priredio nam je dominaciju ekipa Ćunkovili i KK Zabok, koje su s tri pobjede stigle do finala. Ipak, utakmica za naslov bila je jednosmjerna i zagrebački Ćunkovili je s 22-6 bio uvjerljiv protiv Zaboka. Treće mjesto osvojili su Plavecovi ratnici, koji su s tijesnih 17-16 nadvisili Nitui U16. MVP turnira bio je Vito Šaravanja iz Ćunkovilija.

Sjajnu borbu gledali smo na U18 turniru, gdje je trijumf odnijela ekipa 3×3 Gajnice SomSport predvođena MVP-jem turnira Stjepanom Banićem. Oni su u finalu s 21-11 pobijedili Polikliniku MKS, trećeplasirana je bila ekipa Rio 3×3 ispred četvrtoplasiranog Radnika.

Izvrsnu košarku gledali smo na U21 turniru, a pobjedu je odnijela ekipa iz Dugog Sela – Rio 3×3. Drugi je nakon 21-12 poraza bio Borik Bjelovar, a treći je bio 3×3 Široki TT Kabeli. Najkorisniji igrač bio je Karlo Baričević iz Rija.

Prvi dan pratili smo i ženski seniorski turnir, gdje je po velikoj vrućini pobjedu odnijela ŽKK Virovitica. Druge su bile BW Konkvistadorice, a treće cure iz KK Radnik. MVP turnira bila je Viktorija Maljak iz pobjedničkog sastava.

Pravi spektakl uslijedio je drugog dana turnira, kada smo pratili seniorski Elite turnir s čak pet stranih ekipa koje su stigle iz Srbije, Mađarske, Francuske, Irske i Češke. U pauzama između utakmica u nokaut fazi, odigrane su i revijalne utakmice U9 ekipe domaćeg Radnika, kao i dvoboj U13 ekipa Radnika i bjelovarskog Borika.

„Seniorski turnir imao je međunarodni izlaz na Challenger u Novi Sad i to je privuklo fenomenalne ekipe, kako iz Hrvatske tako i inozemstva. Gledali smo napetu borbu do zadnje sekunde finala i koša Jure Gunjine, koji je u produžetku tricom odlučio pobjednika“, kazao je Maslić.

A naslov i vizu za Novi Sad, kao i novčanu nagradu od 2.000 eura, uzela je ekipa Nitui Jarun, dok je Gunjina zasluženo odnio nagradu za najkorisnijeg igrača turnira. Drugo mjesto pripalo je srpskom Pirotu (poraz 21-19 u finalu), treća je bila Cibona Pharma Classic, a četvrtoplasirana ekipa bila je Nitui.

Što se organizacije turnira na Strossmayerovom trgu tiče, radovi na postavljanju terena počeli su u utorak 16. lipnja i puna tri dana radilo se od jutra do večeri, a sve kako bi košarkaška pozornica bila što atraktivnija za nikad brojniju publiku na Crosscity Bucketsu.

„Sve što smo napravili ne bi bilo moguće bez podrške Grada Križevaca, Koprivničko-križevačke županije, Minsitarstva turizma i sporta, tvrtke Radnik d.d. i ostalih lokalnih firmi i sponzora. Svaki od njih nam je bitan kako bi turnir održali na visokom nivou“, rekao je Maslić, a potom dodao i ponešto o samoj provedbi turnira:

„Suočavamo se s vremenskim promjenama, temperatura je ta koja sve više utječe na vanjske manifestacije, tako da moramo više razmišljati u smjeru pomicanja turnira u večernje sate, kako bi izbjegli igranje u doba najvećih vrućina.“

Naravno, turnir će doživjeti i svoje 15. izdanje.

„Svakako bi htjeli da ovaj turnir nastavi živjeti na ovoj razini, pri čemu je ključna podrška volontera i košarkaških entuzijasta jer bi bez njih izvedba bila nemoguća. Njima se najviše zahvaljujem jer bi bez njihovog zalaganja kroz cijeli tjedan, turnir bilo nemoguće održati“, zaključio je Maslić.

Nakon svega viđenog u dva programom vrlo bogata dana u Križevcima, nema sumnje da je pred organizatorima još jedan krupni zalogaj u 2027. godini. No, ako je netko kroz posljednje godine pokazao da može razinu organizacije i izvedbe dizati iz godine u godinu, to je svakako ekipa okupljena u Ulici, To Smo Mi i KK Radnik Križevci. Što drugo reći za kraj, nego da jedva čekamo 15. Crosscity Buckets!