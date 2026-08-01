[FOTO] Tamburaški orkestar Glazbene škole ovjenčan nagradama u Italiji

Svečanim laureatskim nastupom podno poznate Brunelleschijeve kupole i Goittova tornja firentinske katedrale Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci zatvorio je sinoć 13. Florence International Choir & Orchestra Festival, u kojem je sudjelovalo 11 ansambala iz Kine, Poljske, Estonije, Cipra, Slovačke i Hrvatske.

Križevački je orkestar u Firencu otputovao u utorak, natjecateljski su nastup pod ravnanjem prof. Igora Kudeljnjaka imali u Bazilici Santissima Annunziata u četvrtak, a osvojili su 1. nagradu i zlatnu medalju, zatim posebnu pohvalu žirija te nagradu za najbolju izvedbu kompozicije talijanskog autora, “Seviljski brijač” Gioachina Rossinija.

Svečana dodjela nagrada održana je jučer navečer na Piazza del Duomo ispred firentinske katedrale, a Križevčani su imali još jedan nastup i pohađali masterclass radionicu. Nakon zatvaranja festivala odmah su krenuli za Križevce kako bi izbjegli najveće dnevne temperature koje ovih dana usijavaju Hrvatsku i Europu.