RockLive #15: Party do jutra – dan treći (i četvrti)

Treći festivalski dan RockLivea #15 još je jednom potvrdio da koprivnički recept za dobar provod nije kompliciran – energična publika i line-up koji bez problema spaja nekoliko generacija i žanrova. Main stage je od ranih večernjih sati bio mjesto okupljanja, a kako je noć odmicala, tako je rasla i energija ispred pozornice.

Večer su otvorili Beetantone, koji su svojim prepoznatljivim grooveom i čvrstim zvukom polako zagrijali festivalski teren. Publika se tek okupljala, ali bilo je jasno da će ovo biti jedna od onih večeri kada će se ispred bine ostati do samog kraja. Nakon njih pozornicu je preuzela Šarena Pojava, bend iz Siska koji iz nastupa u nastup potvrđuje kako misle ozbiljno. Njihov nastup bio je razigran, dinamičan i upravo ono što je trebalo za dodatno podizanje atmosfere prije poznatijih festivalskih imena. Prvi ozbiljniji val euforije stigao je s Bolesnom Braćom, legende domaćeg hip-hopa bez puno uvoda pretvorile su festivalski prostor u veliki zajednički tulum. Refreni su se pjevali u glas, a publika je pokazala da njihove stvari i danas zvuče jednako svježe kao i prije dva desetljeća. Neki tekstovi očito ne stare – samo dobivaju nove generacije koje ih znaju napamet.

Da večer neće ostati na nostalgiji pobrinuo se Mile Kekin, koji je iskustvom još jednom pokazao zašto je jedan od najprepoznatljivijih frontmena domaće scene. Uz kombinaciju starijih koncertnih favorita i novijih pjesama, publika je pratila svaki stih, a atmosfera je u tom trenutku dosezala festivalski vrhunac.

Ako je netko mislio da nakon toga slijedi lagano spuštanje tempa, očito nije pogledao raspored. Baby Lasagna priredio je nastup kakav se od njega i očekuje – eksplozivan, energičan i potpuno neobuzdan. Publika je od prvih taktova bila u pokretu, a zajedničko pjevanje i skakanje pretvorili su završnicu koncerta u jedan veliki kolektivni cardio. Zanimljivo je kako je Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić već nastupao u Koprivnici – bio je to koncert na RockLiveu s bendom Mantra, davno prije Eurovizije i slave koja je uslijedila.

“Točku na i” koncertnog programa stavio je Idem, čiji je emotivni indie-punk bio idealan završetak posljednje festivalske live večeri. Intimnije pjesme i iskrena komunikacija s publikom pokazale su da se i iza ponoći može zadržati puna pažnja publike, čak i nakon nekoliko sati neprekidne svirke. No, na RockLiveu završetak glavnog programa zapravo znači tek početak druge smjene. After su otvorile Gliste, svojevrsna senzacija s društvenih mreža koja je uživo još uvjerljivija nego što sugeriraju viralni isječci. Njihov sirovi nastup, neopterećenost i zarazna energija brzo su osvojili publiku koja je odlučila ostati budna do jutra.

Kad su Gliste završile svoj dio posla, palicu je preuzeo RockLive Radio, koji je hitovima držao Koprivnicu na nogama. Oni najuporniji još su dugo plesali i družili se uz kapljice rakije koja je tekla iz svih postojećih sredstava za točenje, potvrdivši ono što posjetitelji festivala već dobro znaju – na RockLiveu se ne ide rano kući. Tu se ostaje dok Gundić i Grobenski ne kažu da je kraj. Vidimo se dogodine! Do onda… Kuhajte rakiju i 16. izdanje festivala.

S ljubavlju, KŽ/HC.