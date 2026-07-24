Poslije kiše dolaze Sunce i RockLive #15 – dan prvi

Neočekivano je, snažnim grmljavinskim nevremenom počeo petnaesti po redu RockLive festival. Dobro je da se u koprivničkom Kampusu okupljaju ljubitelji rokenrola i srodnih žanrova, kojima ne smeta čak ni snažna kiša. Nakon što je nebo poplavilo park, festival je mogao početi – 45 minuta kašnjenja programa zaboravili smo čim je s nastupom krenuo Raspad Sistema.

Raspad Sistema, icebreaker 15. RockLive-a, svoj je nastup na glavnoj pozornici festivala zaslužio pobjedom na Robin Šumi Rokenrola, natjecanju održanom u svibnju ove godine. Radi se o mladom bendu koji vjerno nastavlja riječku rock tradiciju. Publiku su rasplesali i zagrijali za ostatak večeri, a teško ih je svrstati u određeni žanr jer u čvrsti punk zvuk povremeno miješaju gypsy melodije, ska ritmove i drugo. Reakcije publike bile su zaista pozitivne, posebno kod izvedbe “Ja sam osoba peta”. Pravo je zagrijavanje krenulo izvedbom “Djevojke broj 8”, jedne od najpoznatijih numera iz opusa Atomskog Skloništa, čime je bend odao počast pulskim velikanima.

Nakon Raspada Sistema na stage se popeo Petar Punk – bjelovarski bend koji je stvorio čistokrvnu punk atmosferu te pokrenuo pogo u prvim redovima. Nakon njih, žestoko je nastavila Seljačka Buna – agro metal bend iz Beograda, kako se sami predstavljaju. Seljačka buna donijela je dozu poljoprivredno-šumarskih tema, izveli su svoje poznate numere poput Eugen, Mi smo drvoseče i druge.

Six Pack, već dobro poznato ime koprivničkoj publici nastavio je s dobrim punkom. U preko sat vremena izveli su “Nekako najviše me boliš ti”, “Fabrička greška” i brojne druge hitove… Publiku su počastili i s odličnom punk izvedbom “Karma Chameleona”, dobrog starog klasika Culture Cluba.

Kad se punk već udomaćio u koprivnički Kampus, dodatno su atmosferu podigli momci iz Kawasaki 3P-a. Svoj su dio večeri otvorili pjesmom “Riba”, nakon koje su uslijedili brojni hitovi poput “Puta Madre”, “Kak si, pa tak”, “Ni da ni ne”. Publika je plesala kroz cijelo vrijeme trajanja nastupa, na trenutke je pankersko naguravanje bilo čak i opasno za one koji ne uživaju u takvim koncertnim poslasticama – no, sve su to čari punka. Nakon Kawasakija, koncertnu je večer zatvorio još jedan beogradski bend – Mortal Kombat. Okupljeni su uživali u žestokom rokenrol nastupu, koji ih je ostavio zagrijanim za after.

Dnevni program RockLive-a nastavlja se već u 10 sati RockLive budnicom, u 13h bit će organiziran beer pong turnir uz vinyl show koji će izvesti DJ Rock. Nakon toga, u 16h slijedi radionica oslikavanja RockLive naočala i šilterica.

Popodnevna i večerašnja satnica dostupna je ispod, karte je moguće kupiti na ulazu.