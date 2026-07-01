Erasmus BIP iskustvo studenata i nastavnika Veleučilišta u Križevcima

U razdoblju od 5. do 9. lipnja 2026. godine studenti Veleučilišta u Križevcima, u pratnji profesorica dr.sc. Sandre Kantar i dr.sc. Kristine Svržnjak, sudjelovali su u Erasmus+ BIP programu pod nazivom „Agro-Mosaic: Exploring Multi-Sectoral Farming in the Region“ održanom na Latvia University of Life Sciences and Technologies Malnava College, u malom mjestu Malnava na istoku Latvije. Prenosimo službeni izvještaj koji je sastavio student Vladimir Štefanek.

Program je, uz križevački tim, okupio studente i nastavnike iz Litve i Španjolske, pružajući sudionicima priliku za suradnju s kolegama iz inozemstva, razmjenu iskustava te stjecanje novih znanja i usavršavanje vještina kroz mnogobrojne demonstracijske, mahom terenske aktivnosti. Tijekom mobilnosti sudionici su pohađali različite kreativne radionice, stručno vođene obilaske proizvodnih postrojenja, opuštene posjete farmama domaćih i egzotičnih životinja te stručno vođenu turu po Rigi, glavnom gradu Latvije.

Delegacija s Veleučilišta u Križevcima u glavni grad Latvije stigla je prije službenog početka mobilnosti. Ondje su studenti iskoristili priliku proživjeti čari noćnoga života ovog šarmantnog i živahnog baltičkog grada, a tijekom dana svi skupa sudjelovali su u vođenoj turističkoj turi i druženju s velikodušnim gospodinom Pavelom, regionalnim predstavnikom tvrtke Podravka d.d. za područje baltičkih država koji se pobrinuo da se u Malnavu ne zaputimo praznih ruku.

Po dolasku u Malnavu, nakon upoznavanja i uvodnih grupnih „ice-breaking“ aktivnosti, domaćini su sudionike proveli krasno uređenim kampusom na kojemu se ističu vrhunsko opremljeni laboratoriji za obradu drveta, radionice i predavaonice s raznovrsnom mehanizacijom, alatima i strojnim elementima za demonstracijske i praktične aktivnosti, ekonomsko dvorište sa modernim tehničkim eksponatima te plastenik i voćnjak s vlastitom poljoprivrednom proizvodnjom. Terenska nastava organizirana idućeg dana uključivala je posjet postrojenju Kotiņi, obiteljskoj farmi specijaliziranoj za proizvodnju, doradu i preradu žitarica na 5600 ha poljoprivrednih površina. Nakon Kotine, grupa je posjetila muzej lokalne povijesti u mjestu Balvi. Nakon kratkog putovanja kroz povijest na redu je bio posjet Ranču Ozolmājas. Idući je dan bio rezerviran za posjet Ranču Klajumi, gdje je uz terensko jahanje prekrasnim krajolikom kroz šumu i livade bila organizirana i vožnja kočijom. Nadalje, u blizini kampusa nalazi se destilerija Šmakovka, ondje su okupljeni imali priliku probati domaće rakije, a zatim se okušali u sastavljanju vlastitih. Također, u to vrijeme dekanica Sveučilišta Malnava dr.sc. Sandra Ežmale održala je sastanak s profesoricama dr.sc. Sandrom Kantar i dr.sc. Kristinom Svržnjak. Preostalo vrijeme iskorišteno je za obilazak suvremene ekološke proizvodnje rajčica i jagoda u stakleniku u blizini mjesta Mežvidi. Nakon dodjele Erasmus certifikata i opraštanja sa studentima iz Španjolske i Litve križevački dio ekipe zaputio se nazad u Rigu.

– U Latviju smo stigli s puno upitnika i nepoznanica, ali nakon susreta s predivnim domaćinima – Santa Krilovska i Linda Vebe – koje su nas srdačno ugostile i nesebično učinile sve da se osjećamo ugodno i sigurno te nakon stjecanja mnogobrojnih i lijepih uspomena, novih prijateljstava i poznanstava, iskustava i spoznaja te puno fotografija, možemo reći da smo se vratili doma ispunjenih srca i s nadom da će Latvija u budućnosti opet biti dio naših putničkih planova.