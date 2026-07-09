Profesori sa Sveučilišta Ain Temouchent iz Alžira u posjetu Veleučilištu u Križevcima

U tjednu od 29. lipnja do 3. srpnja 2026. na Veleučilištu u Križevcima u sklopu programa mobilnosti Erasmus+ boravili su profesori Kamel Larbi Doukara i Bilal Boufekane sa Sveučilišta Ain Temouchent u Alžiru. Ovo je jedan u nizu posjeta nastavnika realiziranih kroz Erasmus projekte s partnerskim zemljama KA171. Profesori su u sklopu jednotjednog boravka održali predavanja na prijediplomskom i diplomskom studiju te tijekom sastanaka s kolegama s Veleučilišta dogovarali mogućnosti suradnje na novim projektima. Također su obišli praktikume, laboratorije i uzgojne površine Veleučilišta i posjetili neka od poljoprivrednih gospodarstava u okolici Križevaca.