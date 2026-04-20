[FOTO] Održana svečana promocija završenih studenata Veleučilišta u Križevcima

Promocija završenih studenata Veleučilišta u Križevcima održana je 9. travnja 2026. godine, obilježivši jedan od najvažnijih trenutaka u životu svakog studenta – završetak obrazovanja i početak novog životnog poglavlja. Ovaj svečani čin simbolizira krunu studiranja, nagradu za godine uloženog truda, upornosti i odgovornosti, ali i otvara vrata budućim profesionalnim izazovima i ostvarivanju osobnih ciljeva.

Na početku svečanosti prisutnima se obratila dekanica dr. sc. Marcela Andreata-Koren, uputivši iskrene čestitke svim diplomantima. U svom govoru istaknula je važnost njihove stručnosti u suvremenom društvu, posebno u kontekstu sigurnosti hrane i znanja u poljoprivrednom sektoru. Također je pozvala bivše studente da ostanu povezani s Veleučilištem kroz Alumni zajednicu (Udruga ALUMNI VGUK).

U ime Grada Križevaca i gradonačelnika Tomislava Katanovića, diplomantima je čestitao zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj. Naglasio je kako je stečena diploma potvrda njihova predanog rada i ustrajnosti te im poželio mnogo uspjeha u daljnjem profesionalnom i privatnom životu. Ispred Grada Križevaca događaju je nazočio i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca Sandro Novosel.

Nakon svečane dodjele diploma studentima koji su završili stručni prijediplomski studij Poljoprivreda te diplomske studije Poljoprivreda i Menadžment u poljoprivredi, uslijedilo je proglašenje i nagrađivanje najboljih studenata. Među redovitim studentima stručnog prijediplomskog studija Poljoprivreda istaknuo se Leon Šopar s visokim težinskim prosjekom 4,82. Osim akademske izvrsnosti, nagrađen je i za svoj angažman u studentskom zboru, ulogu student-mentora te aktivno sudjelovanje u studentskim udrugama, a dodatne bodove ostvario je i završetkom studija u roku.

Na stručnom diplomskom studiju Poljoprivreda, usmjerenje Održiva i ekološka poljoprivreda, među redovitim studentima najbolja je bila Josipa Kristanović s prosjekom 4,62, dok je među izvanrednim studentima istu titulu ponijela Ivana Kokot s prosjekom 4,6.

Na diplomskom studiju Menadžment u poljoprivredi posebno se istaknula izvanredna studentica Biljana Došlović, koja je ostvarila težinski prosjek 4,41 te studij završila u najkraćem mogućem roku. U ime završenih studenata prisutnima su se obratili Leon Šopar kao predstavnik prijediplomskog studija Poljoprivreda te Josipa Kristanović kao predstavnica diplomskih stručnih studija.

Svečani program dodatno je obogatio glazbeni nastup Lovre Srneca, učenika prvog razreda srednje Glazbene škole “Albert Štriga” Križevci, koji je na harmonici izveo skladbu „Mećava“ Jurija Gavrilova. Za njegov nastup zaslužna je i mentorica, nastavnica Biljana Bastalec.

Program promocije vodili su studenti stručnog prijediplomskog studija Poljoprivreda, Lara Milošić i Patrik Krklec, pridonijevši svečanom i dostojanstvenom ozračju ovog važnog događaja.