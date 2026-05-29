Malo spravišče i ove godine u programu Križevačkog velikog spravišča

U petak, 5. lipnja na glavnoj pozornici Križevačkog velikog spravišča, smještenoj na Strossmayerovom trgu tradicionalno se održava Malo spravišče, program posvećen najmlađima. Manifestaciju otvara dječja gradonačelnica, kojoj se svečano uručuje ključ grada, a zatim slijede nastupi uz voditelje Lutkarskog kazališta „Petrica” Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Na pozornici će u nastupima zablistati djeca križevačkih i okolnih dječjih vrtića i osnovnih škola, građani Križevaca pozvani su na ovaj događaj kako bi podržali naše najmlađe!

