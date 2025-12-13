Kućice tijekom “Adventa” do 1 ujutro, restorani i barovi na Badnjak i Staru godinu do 5 ujutro

Za vrijeme trajanja manifestacije “Advent u Križevcima”, zakupcima adventskih kućica na Trgu J. J. Strossmayera odobreno je produljenje radnog vremena do 1:00 sat ujutro i to svakog dana za vrijeme trajanja manifestacije, dakle sve do nedjelje, 11. siječnja 2026. godine.

Ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ s područja Grada Križevaca odobreno je produljenje radnog vremena do 5:00 sati ujutro, povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, i to za dane – s 24. na 25. prosinca i s 31. prosinca na 1. siječnja.

Odluku o odobrenju privremenog produženja radnog vremena potpisao je gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović, a ugostitelje se upozorava na obavezu pridržavanja odredbi Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21) i propisa koji reguliraju javni red i mir.